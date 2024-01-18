Επτά άτομα έχει ταυτοποιήσει η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της εξιχνίασης των δολοφονιών ηγετικών μελών της Greek Mafia όπως ο Γιάννης Σκαφτούρος και ο Βασίλης Ρουμπέτης, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη σε συνέντευξη Τύπου του Διευθυντή Ασφάλειας Αττικής Ιωάννη Σκούρα και της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνας Δημογλίδου. Παράλληλα, εξετάζεται η εμπλοκή τουλάχιστον ακόμη 10 υπόπτων.

Χθες το βράδυ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων ως εμπλεκομένων στις υποθέσεις των δολοφονιών του Γιάννη Σκαφτούρου και του Βασίλη Ρουμπέτη, του πρωτοπαλίκαρου του Στεφανάκου, καθώς και στην απόπειρα δολοφονίας του Μαυρόπουλου στην Πιερία, αλλά και στον εμπρησμό δύο πρατηρίων βενζίνης, συμφερόντων των δύο δολοφονηθέντων.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τρίτου ατόμου, στο σπίτι του οποίου στη διάρκεια ερευνών βρέθηκαν όπλα και γεμιστήρες από καλάσνικοφ. Δεν θεωρείται ότι ανήκε στην ομάδα των εκτελεστών. Η σύλληψή του είναι για τον νόμο περί όπλων.

Η μεθοδική έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., οδήγησε στην εξάρθρωση της διεθνικού χαρακτήρα εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ανθρωποκτονίες, εκρήξεις και εμπρησμούς.



Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, εμπλέκονται σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και σε περιπτώσεις εκρήξεων – εμπρησμών και συγκεκριμένα: στην ανθρωποκτονία ημεδαπού και τον τραυματισμό από τους πυροβολισμούς δύο συγγενικών του προσώπων, την 25-04-2022 στα Σκούρτα Βοιωτίας, στην ανθρωποκτονία δύο ημεδαπών, την 07-06-2023 στον Κορυδαλλό, στην απόπειρα ανθρωποκτονίας ημεδαπού, την 03-07-2023 σε αγροτική περιοχή στο Πλατανόδασος Σβορώνου Πιερίας, στον εμπρησμό οχημάτων σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων την 10-06-2023 στον Ασπρόπυργο, χώροι οι οποίοι ανήκουν σε εταιρείες της οικογένειας του πρώτου ημεδαπού θύματος, και στον εμπρησμό σε βιομηχανική αποθήκη την 16-06-2023, όπου καταστράφηκαν μηχανήματα που σχετίζονται με την παρασκευή καπνικών προϊόντων.



Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση χθες. Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024, σε Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, μέλη της οργάνωσης ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη πέντε ταυτοποιημένα μέλη, από τα οποία τα δύο είναι ήδη έγκλειστα σε Καταστήματα Κράτησης.



Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθη ακόμη ένας ημεδαπός, ο οποίας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών σε οικία, όπου βρέθηκαν δύο γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου.



Η εξιχνίαση των υποθέσεων είναι αποτέλεσμα κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων που είχαν προκύψει από τα αρχικά στάδια διερεύνησης και στη συνέχεια μέσω της συνδυαστικής αξιολόγησης του προανακριτικού υλικού στο σύνολό του.



Για τον σκοπό αυτό, τόνισε ο ταξίαρχος Σκούρας, καταλυτική ήταν η συνδρομή ειδικών ερευνητών της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και του επιστημονικού προσωπικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίοι μέσω των ειδικών μέσων και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν, κατάφεραν καθ' όλη τη διάρκεια της προανάκρισης να παρέχουν ασφαλή και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα.



Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν σημαντικά ευρήματα, τα οποία ανέδειξαν το συσχετισμό μεταξύ των υποθέσεων και κατέδειξαν την ύπαρξη της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης και τη δράση των μελών της καθώς και το κίνητρό τους για την τέλεση των προαναφερόμενων εγκληματικών ενεργειών.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των μελών της εγκληματικής οργάνωσης έχουν απασχολήσει την ΕΛΑΣ κατά το παρελθόν για πλήθος αδικημάτων, όπως εγκληματική οργάνωση, ληστεία, εκβίαση, κλοπές, πλαστογραφία, ναρκωτικά κα

Πηγή: skai.gr

