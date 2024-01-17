Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Στη σύλληψη δύο ατόμων για τις δολοφονίες του Γιάννη Σκαφτούρου και του Βασίλη Ρουμπέτη, του πρωτοπαλίκαρου του Στεφανάκου, καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας του Μαυρόπουλου στην Πιερία, αλλά και τον εμπρησμό δύο πρατηρίων βενζίνης, συμφερόντων των δύο δολοφονηθέντων προχώρησε η αστυνομία το βράδυ της Τετάρτης. Στην εκτέλεση του Ρουμπέτη είχε σκοτωθεί και ο κουμπάρος του, ο οποίος ήταν μαζί του τη στιγμή της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθησαν δύο άτομα, αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται να ήταν στο γκρουπ των εκτελεστών και όχι των ηθικών αυτουργών. Υπήρξαν, ωστόσο και προσαγωγές ατόμων, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα άτομα που συμμετείχαν στις εκτελέσεις, για τα οποία έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης, καθώς εκτιμάται ότι έχουν διαφύγει εκτός Ελλάδας.

Οι δολοφονίες των Σκαφτούρου και Ρουμπέτη περιλαμβάνονται στον φάκελο του ξεκαθαρίσματος που αφορά στην Greek Mafia.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Σκαφτούρος 55 ετών , γνωστός και ως «θείος Τζο» στον χώρο της greek mafia δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2022 στο εξοχικό σπίτι του στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Ο Βασίλης Ρουμπέτης δολοφονήθηκε μαζί με τον κουμπάρο του τον Ιούνιο του 2023 στον Πειραιά.

Οι συλλήψεις έγιναν λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο, η οποία επίσης εντάσσεται στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών της λεγόμενης Greek Mafia.

Πηγή: skai.gr

