Έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκλήματα της Greek Mafia, όπως μεταδίδει η ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Ειρήνη Δράγαση.

Οι δύο συλληφθέντες έφτασαν στην Ευελπίδων συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, με συμβατικά αυτοκίνητα της ΕΛΑΣ και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για όσα τους καταλογίζονται με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Αστυνομία.

Ακολούθως θα οδηγηθούν στον Ανακριτή που θα χειριστεί την υπόθεση.

Χθες το βράδυ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων ως εμπλεκομένων στις υποθέσεις των δολοφονιών του Γιάννη Σκαφτούρου και του Βασίλη Ρουμπέτη, του πρωτοπαλίκαρου του Στεφανάκου, καθώς και στην απόπειρα δολοφονίας του Μαυρόπουλου στην Πιερία, αλλά και στον εμπρησμό δύο πρατηρίων βενζίνης, συμφερόντων των δύο δολοφονηθέντων.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τρίτου ατόμου, στο σπίτι του οποίου στη διάρκεια ερευνών βρέθηκαν όπλα και γεμιστήρες από καλάσνικοφ. Δεν θεωρείται ότι ανήκε στην ομάδα των εκτελεστών. Η σύλληψή του είναι για τον νόμο περί όπλων.

Οι συλληφθέντες πάνε στον εισαγγελέα με βαρύτατες κατηγορίες.

Πρόκειται για έναν 29χρονο και έναν 39χρονο που συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, ενώ ακόμη ένα άτομο συνελήφθη χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια ερευνών σε σπίτια, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν γεμιστήρες από καλάσνικοφ, αλλά δεν έχει εξακριβωθεί εάν εμπλέκεται σε δολοφονίες ή ήταν συνεργάτης των δολοφόνων.

Στη δικογραφία, που έχει σχηματίσει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας, περιλαμβάνονται συνολικά οκτώ άτομα.

Πέρα από τους δύο συλληφθέντες για τις δολοφονίες, έχουν ταυτοποιηθεί άλλα πέντε άτομα ως εμπλεκόμενα στις συγκεκριμένες υποθέσεις: ένας βρίσκεται σε ελληνικές φυλακές και ένας είναι έγκλειστος στις φυλακές στο Μαυροβούνιο. Άλλοι δύο διαφεύγουν στο εξωτερικό και ένας αναζητείται

Στη διάρκεια της νύχτας έγινε μεγάλη αστυνομική επιχειρήση σε σπίτια όπου εντοπίστηκαν όπλα.

Στην εκτέλεση του Ρουμπέτη είχε σκοτωθεί και ο κουμπάρος του, ο οποίος ήταν μαζί του τη στιγμή της επιχείρησης.

Οι δύο πρώτοι συλληφθέντες έχουν καταγωγή από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Οι δολοφονίες των Σκαφτούρου και Ρουμπέτη περιλαμβάνονται στον φάκελο του ξεκαθαρίσματος που αφορά στην Greek Mafia. Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Σκαφτούρος 55, γνωστός και ως «θείος Τζο» στον χώρο της Greek Mafia, δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2022 στο εξοχικό σπίτι του στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Ο Βασίλης Ρουμπέτης, μαζί με τον Διονύση Μουζακίτη, δολοφονήθηκαν τον Ιούνιο του 2023 στον Πειραιά, έξω από το σπίτι του Ρουμπέτη, ενώ η συγκεκριμένη επίθεση έχει πολλές ομοιότητες με την πρόσφατη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο, κάτι που βάζει σε σκέψεις τους αξιωματικούς της Ασφάλειας, αλλά μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε βρεθεί κάποιο στοιχείο που να συνδέει τις δύο δολοφονικές επιθέσεις.

Ειδικότερα, όπως και ο Ζαμπούνης, ο Ρουμπέτης δολοφονήθηκε επίσης μέσα στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του, με καταιγισμό πυρών από καλάσνικοφ, (πάνω από 40 σφαίρες), ενώ τον Μουζακίτη οι εκτελεστές τον ακολούθησαν καθώς προσπαθούσε να καλυφθεί τραυματισμένος και τον αποτελείωσαν με χαριστική βολή. Αμέσως μετά οι δράστες διέφυγαν με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο βρέθηκε καμένο, στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Οι έρευνες της ασφάλειας Αττικής συνεχίζονται, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις αργότερα σήμερα.

Πηγή: skai.gr

