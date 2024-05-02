Αναπάντεχη ήταν η αντίδραση του Σεργκέι Λαβρόφ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τη δήλωση Μακρόν για ενδεχόμενο αποστολής δυτικών δυνάμεων την Ουκρανία. Σε βίντεο του TRT World, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών εμφανίζεται να ξεσπάει σε ηχηρά γέλια και να αγνοεί την ερώτηση.

Σημειώνεται πάντως, ότι η Μόσχα αποκλείεται να μην απαντήσει στην επίμαχη δήλωση του Γάλλου προέδρου στον Economist.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η αποστολή δυτικών χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία, εφόσον βεβαίως η ίδια το ζητήσει, επισημαίνοντας πως «δεν θα πρέπει να αποκλείουμε κανένα ενδεχόμενο διότι ο στόχος μας είναι να μην καταφέρει ποτέ η Ρωσία να κερδίσει».

Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη ο Μακρόν έκρουσε των κώδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, εν μέρει λόγω της απειλής που θέτει η ρωσική επιθετικότητα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δηλώνοντας ότι «τα πράγματα μπορούν να καταρρεύσουν πολύ γρήγορα» ενώ τόνισε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για να γίνει η Ευρώπη ασφαλής.

🚨🇷🇺



Russian FM Lavrov was asked his thoughts on Macron saying he may send troops to Ukraine



He laughed and ignored it 💀



https://t.co/bL0mtCXfpe https://t.co/S0o6MXbm9h — Alex Barnicoat (@mrbarnicoat) May 2, 2024

