Στις ερωτήσεις της εισαγγελέα της Έδρας του ΜΟΔ απάντησε κατά την σημερινή (Πέμπτη) όγδοη ημέρα απολογίας η Ρούλα Πισπιρίγκου που καλείται να δώσει τις δικές της απαντήσεις για την απόπειρα και την ανθρωποκτονία της Τζωρτζίνας.

Θέτοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της τα μηνύματα που αντάλλασε η Ρ. Πισπιρίγκου, μετά την πρώτη ανακοπή της Τζωρτζίνας, με τον επικεφαλής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο Ανδρέα Ηλιάδη, η εισαγγελική λειτουργός υπέβαλε πολλές ερωτήσεις στην κατηγορουμένη σχετικά με το αν η μητέρα είχε παρέμβει στην αγωγή που λάμβανε το παιδί.

Εισαγγελέας: Έχετε αλλάξει ποτέ την αγωγή του παιδιού;

Κατηγορούμενη: Όχι! Αποκλείεται να έχω κάνει αλλαγή. Μόνο μετά από τις οδηγίες του.

Εισαγγελέας: «Δεν παίζουμε με τα φάρμακα αυτά είναι κατασταλτικά…» σας λέει ο κ. Ηλιάδης … Σας λέει «με προσοχή». Τα πειράζατε τα φάρμακα της Τζωρτζίνας;

Κατηγορούμενη: Όχι…

Εισαγγελέας: «Γιατί βιάστηκες» σας λέει, γιατί τον ρωτάτε για τη μελατονίνη… Σας λέει «δεν είναι ντεπόν αλλά κατασταλτικά και μπορεί να κάνουν συνέργεια με τη μελατονίνη»...

Κατά την ανάγνωση των επίμαχων μηνυμάτων η Ρ. Πισπιρίγκου είπε πως ο γιατρός όταν τον ενημέρωσε για αυξημένη δόση, τής είχε απαντήσει ότι δεν πειράζει, με την εισαγγελέα να της διαβάζει μήνυμα στο οποίο ο κ. Ηλιάδης λέει στην κατηγορουμένη «όχι 20 αλλά 5 mg από αύριο…Τα 20 mg είναι δόση για ενήλικες». Στην ερώτηση της εισαγγελικής λειτουργού για τον λόγο που έδωσε παραπάνω δόση στην Τζωρτζίνα, η κατηγορουμένη απάντησε ξανά, πως ο γιατρός της είπε ότι δεν πειράζει.

Εισαγγελέας: Ναι αλλά σας το λέει μετά. Για ποιο λόγο δώσατε παραπάνω;

Κατηγορούμενη: Λέει δεν πειράζει…

Εισαγγελέας: Το έχετε ήδη δώσει, είναι φάρμακο κατασταλτικό. Τελικά πειράξατε ή δεν πειράξατε δόση;

Κατηγορούμενη:...

Εισαγγελέας: Σας είπε να ανεβάσετε τη δόση σταδιακά και εσείς το φτάσατε από τη μια μέρα στην άλλη στα 20 mg.

Κατηγορούμενη: Μπορεί να έχω κάνει αυτό το λάθος, το παιδί μου όμως δεν έπαθε κάτι. Μετά έπαθε …

Η κατηγορουμένη όταν ρωτήθηκε αν έχει μετανιώσει για κάτι απάντησε κλαίγοντας: «θεωρώ ότι δεν έδωσα στο παιδί μου όση αγάπη και βαρύτητα ήθελα, γιατί δεν ήξερα ότι θα φύγει από τη ζωή και έδωσα σημασία σε δεύτερα πράγματα».

Η εισαγγελέας στη συνέχεια έθεσε σειρά ερωτήσεων σχετικά με την φροντίδα της 9χρονης, επικαλούμενη και πάλι μηνύματα για να καταδείξει πως υπήρξε ημέρα που το παιδί έμεινε τελείως νηστικό ή άλλες που έκανε εμετούς, είχε διάρροιες ή πολυήμερη δυσκοιλιότητα.

Ερωτήσεις επίσης υπέβαλε η εισαγγελέας και για τα μηνύματα μεταξύ των δύο γονιών της Τζωρτζίνας και τη σχέση τους. Ένα από αυτά που κέντρισε την εισαγγελέα είχε αποστολέα την κατηγορουμένη και έλεγε στον Δασκαλάκη: «Αν ήθελες το καλό του παιδιού σου να μην έφευγες».

Κατηγορούμενη: Κατηγορούμαι για τη σχέση μας;

Εισαγγελέας: Όχι δεν κατηγορείστε για τη σχέση σας. Εμάς μας ενδιαφέρει εκεί που στα μηνύματα είναι το παιδί. Στο κρίσιμο διάστημα που ετοιμάζεται να πάει για τη μαγνητική… (Αναφέρεται στον χρόνο μετά την πρώτη ανακοπή οπότε έχει ήδη υποστεί εγκεφαλοπάθεια η Τζωρτζίνα).

Η κατηγορουμένη επανέλαβε: «Έχω πει ότι είχα δυο πράγματα να διαχειριστώ: το παιδί μου και τον κ. Δασκαλάκη... Όταν είσαι απέξω πολλά τραγούδια μπορείς να πεις. Τώρα καταλαβαίνω τα λάθη μου, τώρα που είμαι εκτός. Σαν κίνητρο αυτό που μου έχουν προσάψει το θεωρώ χαζό, ανούσιο, αλλά δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωσ . Είναι λανθασμένες κινήσεις, συμφωνώ αλλά δεν έχει καμία σχέση με το παιδί μας…».

Αναφερόμενη στην πρώτη ανακοπή της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο, τον Απρίλιο του 2021, από όπου είχε μεταφερθεί στο Ρίο, η κατηγορουμένη επανέλαβε ότι δεν γνωρίζει από τι προκλήθηκε ενώ για την μοιραία δεύτερη ανακοπή της Τζωρτζίνας στο Αγλαΐα Κυριακού, τον Ιανουάριο του 2022, επανέλαβε: «Σχετικά με τον θάνατο του παιδιού μου θεωρώ ότι ήταν παρατεταμένη επιληπτική κρίση».

Κατά την εξέταση της από μέλος του δικαστηρίου η Ρούλα Πισπιρίγκου κάποια στιγμή εκνευρίστηκε όταν η δικαστής επέμενε στις ερωτήσεις και την κατηγόρησε ότι της μιλά ειρωνικά: «Μου μιλάτε με ειρωνικό ύφος και μιλάτε σε μια μητέρα που κατηγορείται…» είπε η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Στον διάλογο παρενέβη αμέσως η πρόεδρος: «Εμείς δεν σας ειρωνευόσαστε. Δεν έχετε δει μάλλον ειρωνεία… Μην απαντάτε αν δεν θέλετε, είναι αδικαιολόγητη η επίθεση που κάνετε στη συνάδελφο».

Δικαστής: Δόθηκε ή δεν δόθηκε κεταμίνη;

Κατηγορούμενη: Δεν γνωρίζω έχω απεγνωσμένα ζητήσει να γίνει εξέταση στο αίμα του παιδιού μου. Αμφισβητώ πλέον τα πάντα … Δεν μπορώ να απαντήσω για την κεταμίνη αν την έβαλαν, για ποιο λόγο.. Πολλά ψέματα.

Πρόεδρος: Αμφισβητείτε τη ύπαρξη κεταμίνης;

Κατηγορούμενη: Με αυτά που έχω ακούσει, όταν πέφτω να κοιμηθώ αναρωτιέμαι…

