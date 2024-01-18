Βαριές κατηγορίες για δολοφονίες και σωρεία σοβαρότατων αδικημάτων που τελέστηκαν στο πλαίσιο μεγάλης «διεθνικού χαρακτήρα» εγκληματικής οργάνωσης, περιλαμβάνονται στην δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στους συλληφθέντες ως εκτελεστές στις εκτελέσεις των Γιάννη Σκαφτούρου, Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη και σε τρεις απόπειρες.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για συνολικά εννέα κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και 7 πλημμεληματικού βαθμού, οι οποίες κατά περίπτωση βαρύνουν τους δύο ομογενείς που εμπλέκονται σε δολοφονικές ενέργειες, 39 και 21 ετών, αλλά και σε βάρος του τρίτου συλληφθέντα που φέρεται να συνδέεται με έναν από τους ομογενείς, ο οποίος είναι αντιμέτωπος μόνο για πλημμελήματα.

Το βαρύ κατηγορητήριο περιλαμβάνει κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, συνέργεια σε ανθρωποκτονία, ληστεία, διακεκριμένη οπλοφορία, εμπρησμό, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και άλλες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, οι δύο ομογενείς που φαίνεται να εκτελούσαν «συμβόλαια» είναι οι φυσικοί αυτουργοί των δολοφονιών του Γιάννη Σκαφτούρου και της διπλής εκτέλεσης στον Κορυδαλλό των Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη. Φέρονται επίσης πρωταγωνιστές και σε τρεις απόπειρες δολοφονίας, δύο προσώπων του συγγενικού κύκλου του Σακφτούρου και κατά προσώπου στην Κατερίνη.

Οι κατηγορίες σε βάρος του τρίτου συλληφθέντα αφορά λαθρεμπορία και παράνομη οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν γεμιστήρες καλάσνικοφ. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους συγκατηγορούμενους του.

Οι τρεις παραπέμφθηκαν σε τακτικό ανακριτή και μετά από προθεσμία που έλαβαν θα απολογηθούν την Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

