Της Αθηνάς Παπακώστα

Η Γιούλια Ναβάλναγια παρέμεινε μέχρι τα 47 της χρόνια πιστή στους ρόλους που η ίδια είχε επιλέξει να αναλάβει. Εκείνον της συζύγου και εκείνον της μητέρας. Απέρριπτε τον ρόλο της πολιτικού. Ωστόσο, τα 24ωρα που έχουν ακολουθήσει μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, η Γιούλια Ναβάλναγια εξελίσσεται ως το νέο αγκάθι στα πλευρά του Κρεμλίνου.

«Θα συνεχίσω το έργο του Αλεξέι Ναβάλνι... Θέλω να ζω σε μία ελεύθερη Ρωσία. Θέλω να οικοδομήσω μία ελεύθερη Ρωσία», ανακοίνωσε η Ναβάλναγια μέσω ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματος διάρκειας εννέα λεπτών απευθυνόμενη στους υποστηρικτές του Ναβάλνι αλλά και στο Κρεμλίνο.

Ντυμένη στα μαύρα με τα κατάξανθα μαλλιά της πιασμένα, η Γιούλια Ναβάλναγια κοιτούσε αποφασιστικά την κάμερα και όσο μιλούσε καλούσε να νικηθούν όσοι της στέρησαν τον σύζυγο, τον πατέρα των δύο τους παιδιών, τον άνθρωπο -που όπως είπε- αγαπούσε όσο τίποτε σε αυτόν τον κόσμο.

Η Ναβάλναγια κατηγορεί τις ρωσικές Αρχές ότι κρύβουν τη σορό του συζύγου της για να εξαφανιστούν από το σώμα του τα ίχνη του νευροπαραλυτικού παράγοντα Novichok, με το οποίο τον δηλητηρίασαν και, φυσικά, επιμένει να καταγγέλλει τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο ότι σκότωσε τον Ναβάλνι.

«Σκοτώνοντας τον Αλεξέι» ο Πούτιν «σκότωσε τον μισό μου εαυτό, τη μισή μου καρδιά, τη μισή μου ψυχή», είπε για να συνεχίσει τονίζοντας πως «έχω, όμως, ακόμη το άλλο μισό και αυτό μου λέει ότι δεν έχω δικαίωμα να τα παρατήσω».

Η Ναβάλναγια είναι ολομόναχη αλλά, ταυτόχρονα, έχει μαζί της τη Δύση, ενωμένη στο πλευρό της, και πολλούς – εντός και εκτός Ρωσίας – που την βλέπουν ως τη φυσική διάδοχο του συζύγου της που υπήρξε ο σφοδρότερος και διασημότερος επικριτής της Μόσχας.

«Απευθύνομαι σε εσάς για να σταθείτε στο πλευρό μου. Όχι μόνον για να μοιραστείτε το πένθος μου και τον δίχως τέλος πόνο μου... Σας ζητώ να μοιραστείτε την οργή μου... το μένος, τον θυμό μου, το μίσος για όλους εκείνους που τολμούν να σκοτώσουν το μέλλον μας» επεσήμανε με τη φωνή της να σπάει αλλά το βλέμμα της να παραμένει καρφωμένο στην κάμερα.

Επί χρόνια η Ναβάλναγια κρατούσε χαμηλούς τόνους κι απέφευγε τη δημοσιότητα καθώς έδινε σπάνια συνεντεύξεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Επέλεγε να παραμένει στο πλευρό του συζύγου της καθώς εκείνος καλούσε και πρωτοστατούσε σε μαζικές διαδηλώσεις στη Ρωσία. Κατάφερε μάλιστα να τον μεταφέρει εκτός Ρωσίας όταν εκείνος είχε πέσει σε κώμα μετά από δηλητηρίαση και επέστρεψε μαζί του στη Μόσχα αψηφώντας όλους τους κινδύνους.

«Όλα αυτά τα χρόνια έχω σταθεί στο πλευρό του Αλεξέι αλλά, σήμερα θέλω, εσείς, να σταθείτε στο πλευρό μου γιατί γνωρίζω ότι έχετε χάσει όσα κι εγώ» τόνισε σχετικά, χθες, Δευτέρα.

«Η Γιούλια είναι ο βράχος πάνω στον οποίο στέκεται ο Αλεξέι» δήλωνε το 2021 στο Vanity Fair ο Βλάντιμιρ Ασούρκοφ, ένας εκ των στενότερων βοηθών του Ναβάλνι με τη δημοσιογράφο Γεβγκένα Αλμπάτς να σημειώνει ότι «ο πολιτικός Ναβάλνι ήταν δύο πρόσωπα: ο Αλεξέι και η Γιούλια».

«Δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εγώ σε αυτή τη θέση. Δεν θα έπρεπε να μαγνητοσκοπώ εγώ αυτό το βίντεο. Άλλος θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ αλλά, αυτό το πρόσωπο δολοφονήθηκε από τον Βλάντιμιρ Πούτιν» συνέχισε η Ναβάλναγια στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της που μεταδόθηκε λίγο πριν παραστεί στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να μην αναγνωρίσει τις επικείμενες εκλογές στη Ρωσία τονίζοντας, επίσης, «μην ξεχνάτε πως η Ρωσία δεν είναι ο Πούτιν και ο Πούτιν δεν είναι η Ρωσία».

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και το καθεστώς του θα καταστούν υπόλογοι για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι» είπε, από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ ενόσω οι διεθνείς αντιδράσεις πυκνώνουν και ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν απειλεί τη Ρωσία με νέες κυρώσεις.

Έχουν περάσει πέντε ημέρες από τον θάνατο – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – του Αλεξέι Ναβάλνι. Η σορός του, ακόμη, δεν έχει παραδοθεί στους οικείους του και οι Αρχές απαγορεύουν την πρόσβαση σε αυτή ακόμη και στη μητέρα του, Λουντμίλα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά, όπως αναφέρει, ακόμη δεν υπάρχουν αποτελέσματα επιμένοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο της ηγετικής μορφής της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης.

Η Γιούλια Ναβάλναγια όμως ανέφερε ότι «γνωρίζουμε γιατί ο Πούτιν σκότωσε τον Ναβάλνι» και υποσχέθηκε πως σύντομα θα αποκαλύψει τον λόγο.

Η ίδια δεν ζει στη Ρωσία αλλά σε άγνωστη τοποθεσία στο εξωτερικό.

Τελευταία φορά είδε τον Αλεξέι Ναβάλνι προτού συλληφθεί.

Εκείνος όμως "φύλαξε" το τελευταίο του μήνυμα προς τον... έξω κόσμο για εκείνη. Ήταν στις 14 Φεβρουαρίου, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και στην τελευταία του ανάρτηση της είπε ότι «αισθάνομαι ότι είσαι μαζί μου κάθε δευτερόλεπτο και σ' αγαπώ ολοένα και περισσότερο». Τώρα η ίδια υπόσχεται να συνεχίσει το έργο του ελπίζοντας σε μία ελεύθερη Ρωσία για την οποία ο Ναβάλνι προσπάθησε αλλά δεν θα καταφέρει να δει.

Πηγή: skai.gr

