Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ θα καταργήσει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Τουρκία και θα επιβάλει επίσης δασμούς 100% σε άλλες εισαγωγές από την Τουρκία ως αντίποινα για την απόφαση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να σταματήσει τις εξαγωγές στο Ισραήλ.

Το σχέδιο, είπε, θα υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο για έγκριση.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει ανακοινώσει την αναστολή των εμπορικών συναλλαγών της με το Ισραήλ έως ότου εξασφαλιστεί μια μόνιμη κατάπαυση πυρός στη Γάζα καθώς και η απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ.

«Η ανακοίνωσή του (του Ερντογάν) για τη διακοπή των εισαγωγών στο Ισραήλ συνιστά δήλωση οικονομικού μποϊκοτάζ και σοβαρή παραβίαση των διεθνών εμπορικών συμφωνιών στις οποίες έχει δεσμευτεί η Τουρκία», ανέφερε ο Σμότριτς σε δήλωση.

Σημείωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ θα διαρκέσουν μόνο όσο ο Ερντογάν παραμένει στην εξουσία.

«Εάν στο τέλος της θητείας του Ερντογάν οι πολίτες της Τουρκίας εκλέξουν έναν ηγέτη που είναι υγιής και δεν μισεί το Ισραήλ, θα ήταν δυνατό να επιστρέψει ο εμπορικός δρόμος με την Τουρκία», είπε ο Σμότριτς.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Σμότριτς, όλοι οι μειωμένοι τελωνειακοί συντελεστές που ισχύουν για αγαθά που εισάγονται από την Τουρκία στο Ισραήλ σύμφωνα με μια συμφωνία για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου θα καταργηθούν. Ταυτόχρονα, θα επιβληθεί δασμός σε κάθε προϊόν που εισάγεται από την Τουρκία στο Ισραήλ με συντελεστή 100% της αξίας των εμπορευμάτων επιπλέον του υφιστάμενου δασμού.

Τα υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας και Εξωτερικών, ανέφερε η δήλωση, θα λάβουν επίσης μέτρα για την ενίσχυση της μεταποίησης του Ισραήλ, ενώ θα διαφοροποιήσουν τις πηγές εισαγωγών για να μειώσουν την εξάρτηση από την Τουρκία.

Η Ένωση Κατασκευαστών του Ισραήλ χαρακτήρισε το σχέδιο του Σμότριτς "μια κατάλληλη απάντηση" επειδή δεν επέτρεψε στον Ερντογάν να βλάψει την οικονομία χωρίς απάντηση.

Πηγή: skai.gr

