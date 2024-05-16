Η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίστηκε και σήμερα Πέμπτη με τον δικηγόρο του να συνεχίζει την επίθεση απέναντι στον Μάικλ Κόεν αμφισβητώντας την αξιοπιστία του και αναγκάζοντάς τον να παραδεχτεί ενώπιον του δικαστηρίου ότι είχε πει ψέματα στο παρελθόν για να προστατεύσει τον Τραμπ. Συγκεκριμένα, είχε πει ψέματα στον ομοσπονδιακό δικαστή όταν διώχθηκε ο Τραμπ για φοροδιαφυγή και ψευδείς δηλώσεις.

Ο δικηγόρος του Τραμπ, Τοντ Μπλανς, έπαιξε ένα κλιπ από το podcast του Κοέν και συγκεκριμένα ένα σημείο όπου ακούγεται να λέει «η σκέψη του Τραμπ στη φυλακή του Ότισβιλ με κάνει να ζαλίζομαι από τη χαρά μου».

Παράλληλα ο δικηγόρος του Τραμπ έκανε επίσης τον Κοέν να παραδεχτεί ότι πίστευε ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο στο κατηγορητήριο που ασκήθηκε κατά του Τραμπ – και καυχιόταν γι’ αυτό.

Στη συνέχεια η υπεράσπιση αναφέρθηκε σε μικρά ή μεγαλύτερα ψέματα που είχε εξαπολύσει στο παρελθόν ο Κοέν. Για παράδειγμα, όταν ο Κοέν κατέθεσε στο Κογκρέσο το 2017 για μια συμφωνία με τον Τραμπ για την ακίνητη περιουσία στη Μόσχα, ο Μπλανς παρατήρησε ότι ο Κοέν είπε ψέματα για το πόσες φορές μίλησε στον Τραμπ για τη συμφωνία.

Και παρόλο που ο Κοέν είπε στον William Pauley, τον δικαστή του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, το 2018 ότι δεν είχε παρακινηθεί να δηλώσει ένοχος στις κατηγορίες για φοροδιαφυγή και ψευδείς δηλώσεις, ο Μπλανς είπε ότι ο Κόεν αργότερα είπε ότι ένιωθε ότι τον είχαν στριμώξει στη γωνία για να το κάνει αυτό.

«Ο λόγος που είπες ψέματα σε έναν ομοσπονδιακό δικαστή ήταν επειδή τα στοιχήματα σε επηρέασαν προσωπικά;» ρώτησε o Μπλανς. «Ναι», απάντησε ο Κοέν, επιβεβαιώνοντας ότι είπε ψέματα όχι μόνο για να προστατεύσει τον Τραμπ, όπως ισχυρίστηκε ο Κοέν, αλλά και προσωπικό του όφελος, όταν τον βόλευε.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

