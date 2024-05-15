Νέες προκλήσεις από Ράμα: Δεν υπάρχει «υπόθεση Μπελέρη» - Στο παρελθόν η Αλβανία είχε κατεβάσει τα παντελόνια στην Ελλάδα

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, λίγα 24ωρα μετά τη φιέστα στο Γαλάτσι.

Μιλώντας αλβανικό τηλεοπτικό σταθμό TV Klan ανέφερε ότι δεν υφίσταται υπόθεση με το όνομα Μπελέρη: «Τα ζητήματα που γνωρίζουμε ως διμερή, είναι ο καθορισμός θαλασσίων ζωνών, το ζήτημα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της αποδοχής των Αλβανών ως ισότιμων πολιτών και της χορήγησης των απαραίτητων εγγράφων... Πιστεύω ότι πολύ σύντομα οι Αλβανοί της Ελλάδας θα πάρουν αυτό που περιμένουν... Αυτά είναι εκκρεμή ζητήματα, τα υπόλοιπα θέματα που η μία πλευρά μονομερώς δημιουργεί δεν είναι ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν διμερώς» είπε χαρακτηριστικά.

Σε σχόλιο ότι στην προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα για την έκθεση των έργων του ήταν σαν σταρ έχοντας δίπλα του τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Δένδια, ενώ τώρα δεν ήταν καλοδεχόμενος, απάντησε: «Σήμερα μου φτάνει και μου περισσεύει που ήμουν ο σταρ των Αλβανών της Ελλάδας».

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε για το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τη σύλληψη Μπελέρη είπε: «Εγώ ξέρω πολλές επετείους. Δεν ξέρω πότε έχεις εσύ γενέθλια. Αυτή είναι μια ελληνική υπόθεση. Οι Αλβανοί στην Ελλάδα είναι οικονομική δύναμη. Δεν μπορεί να υπάρξει η ελληνική οικονομία χωρίς τους Αλβανούς. Είναι μεγάλη δύναμη οι Αλβανοί στην Ελλάδα».

Όσον αφορά την πορεία των ελληνοαλβανικών σχέσεων ο Ράμα ισχυρίστηκε ότι στο παρελθόν δυστυχώς η αλβανική πολιτική και το αλβανικό κράτος είχε «κατεβάσει τα παντελόνια».

