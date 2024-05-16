Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 που θα συναντηθούν στην Ιταλία την επόμενη εβδομάδα θα στηρίξουν σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρήση των κερδών από τα κατασχεθέντα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία, δήλωσε αξιωματούχος του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών.

Η Ιταλία, η οποία κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία της G7, θα προσπαθήσει επίσης να αναβιώσει μια διεθνή συμφωνία σχετικά με τον τρόπο κατανομής των φορολογικών δικαιωμάτων σε μεγάλες εταιρείες που οι Ηνωμένες Πολιτείες αγωνίζονται να επικυρώσουν στο Κογκρέσο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η G7 πάγωσε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων αμέσως μετά την επίθεση της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022. Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες της G7 συζητούν για το εάν και πώς θα χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια για να βοηθήσουν την Ουκρανία.

Η G7 περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία και τον Καναδά.



