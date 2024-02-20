ΟΗΕ: Κίνδυνος «έκρηξης» του αριθμού των θανάτων παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας

Τρομακτική έλλειψη τροφίμων, αλματωδώς αυξανόμενος υποσιτισμός, ταχεία εξάπλωση ασθενειών: ο κίνδυνος «έκρηξης» του αριθμού των θανάτων παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας μεγεθύνεται, προειδοποίησαν χθες Δευτέρα τα Ηνωμένα Έθνη.

Είκοσι εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, υπηρεσίες του ΟΗΕ τόνισαν πως τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό πλέον είναι «απίστευτα» δυσεύρετα και ότι σχεδόν όλα τα μικρά παιδιά στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν μολυνθεί από μολυσματικές ασθένειες.

«Η Λωρίδα της Γάζας οδεύει να δει έκρηξη του αριθμού των θανάτων παιδιών που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί» κάτι που «θα χειροτερέψει το ήδη αφόρητο επίπεδο θανάτων παιδιών» σε αυτήν, τόνισε ο Τεντ Τσάιμπαν, υποδιευθυντής του τμήματος ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF).

Τουλάχιστον το 90% των παιδιών κάτω των πέντε ετών έχουν προσβληθεί από μια ή περισσότερες μολυσματικές ασθένειες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNICEF, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ).

Για δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια αποτίμησης που έκαναν οι υπηρεσίες αυτές, το 70% των παιδιών υφίστατο διάρροια, 23 φορές περισσότερα απ’ ό,τι την περίοδο αναφοράς του 2022 που χρησιμοποιήθηκε.

«Πείνα και αρρώστιες είναι θανατηφόρος συνδυασμός», συνόψισε ο Μάικ Ράιαν, αρμόδιος για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον ΠΟΥ, αναφέρει κοινή ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του ΟΗΕ.

«Τα πεινασμένα, εξασθενημένα και βαθιά τραυματισμένα παιδιά είναι πιο πιθανό να αρρωστήσουν και τα άρρωστα παιδιά, ειδικά αυτά που έχουν διάρροια, δεν μπορούν να απορροφήσουν σωστά θρεπτικά συστατικά», συμπλήρωσε.

Έναυσμα του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ, όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Σε αντίποινα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 29.092 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, και βύθισε τον παλαιστινιακό θύλακο σε ανθρωπιστική και διατροφική κρίση.

Κατά τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, πάνω από το 15% των παιδιών κάτω των δυο ετών —το ένα στα έξι— υφίσταται «οξύ υποσιτισμό» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου δεν φθάνει σχεδόν καθόλου ανθρωπιστική βοήθεια.

Καθώς «τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν τον Ιανουάριο, η κατάσταση υπάρχει κίνδυνος να είναι ακόμη πιο σοβαρή σήμερα», προειδοποιούν οι τρεις υπηρεσίες.

Στη νότια Λωρίδα της Γάζας, περί το 5% των παιδιών κάτω των δυο ετών υφίσταται οξύ υποσιτισμό, σύμφωνα με την αποτίμηση της κατάστασης.

Η επιδείνωση της επισιτιστικής κατάστασης του πληθυσμού σε αυτόν τον βαθμό μέσα σε λιγότερους από τρεις μήνες «δεν έχει προηγούμενο παγκοσμίως», τονίζεται στο κείμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

