Το Κρεμλίνο ανακοινώσε σήμερα Δευτέρα πως η αντίδραση της Δύσης στο θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι είναι απαράδεκτη, όμως οι απεχθείς δηλώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη δεν θα βλάψουν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θεωρούμε εντελώς απαράδεκτο να γίνονται τόσο απεχθείς δηλώσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Οι δηλώσεις αυτές φυσικά δεν μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημιά στον αρχηγό του κράτους μας», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πρόσθεσε πως η έρευνα για το θάνατο του Ναβάλνι συνεχίζεται και διεξάγεται σύμφωνα με τον ρωσικό νόμο.

Ερωτηθείς πώς αντέδρασε ο Πούτιν στην είδηση του θανάτου του Ναβάλνι, ο Πεσκόφ δήλωσε: «Δεν έχω τίποτα να προσθέσω».

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι δήλωσε εξάλλου σήμερα πως οι Ρώσοι ερευνητές δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει την επίσημη αιτία θανάτου του ηγέτη της αντιπολίτευσης. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φέρεται να δείχνει τη «φυγάδευση» της σορού του από τη σωφρονιστική αποικία.

Η μητέρα του Ναβάλνι, η Λιουντμίλα, ενημερώθηκε το Σάββατο στη σωφρονιστική αποικία, όπου ήταν φυλακισμένος ο γιος της, πως έχασε τη ζωή του από «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου» - ένας αόριστος όρος για διάφορες καρδιακές παθήσεις που οδηγούν στο θάνατο, σύμφωνα με την ομάδα του Ναβάλνι.

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι Κίρα Γιάρμις είπε ότι η 69χρονη μητέρα του και δικηγόροι ενημερώθηκαν πως η επίσημη εξακρίβωση της αιτίας του θανάτου του παρατάθηκε και είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσει.



«Η αιτία είναι 'ακαθόριστη'», δήλωσε η Γιάρμις, η οποία κατηγόρησε τις ρωσικές αρχές ότι ψεύδονται και χρονοτριβούν.

Σήμερα δεν επετράπη στη μητέρα του και σε δικηγόρους η είσοδος στο νεκροτομείο στην κωμόπολη της Αρκτικής κοντά στην σωφρονιστική αποικία όπου οι αρχές είπαν πως έχασε τη ζωή του, δήλωσε η Γιάρμις.



«Το προσωπικό δεν απάντησε στην ερώτηση αν το πτώμα του Αλεξέι βρίσκεται εκεί», δήλωσε η Γιάρμις.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.