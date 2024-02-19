Η σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια, η οποία κατηγόρησε ευθέως τον Πούτιν για τον θάνατο του συζύγου της λέγοντας ότι ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης δηλητηριάστηκε με τον νευροπαραλυτικό παράγοντα Novichok, κρατούσε πάντα χαμηλούς τόνους επιμένοντας ότι ο κύριος ρόλος της ήταν αυτός της συζύγου και της μητέρας και όχι ως πολιτικός.

Αλλά με τον θάνατο του Ναβάλνι την Παρασκευή και την παθιασμένη έκκλησή της για δικαιοσύνη στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, έχει αναδειχθεί ως μια σημαντική προσωπικότητα για την αντιπολίτευση της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, παρά τον βασικό ρόλο της στο παρελθόν, η Γιούλια Ναβάλναγια ήταν πάντα ζωτικής σημασίας υποστηρικτής του συζύγου της και συνέβαλε καθοριστικά στην απομάκρυνσή του από τη Ρωσία προκειμένου να λάβει μια επείγουσα θεραπεία, όταν δηλητηριάστηκε με τον νευρικό παράγοντα Novichok το 2020.

Έχει χαρακτηριστεί ως η «Πρώτη Κυρία» της ρωσικής αντιπολίτευσης με τον ίδιο τον Αλεξέι Ναβάλνι να έχει δηλώσει ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει τον ολοένα και πιο απελπισμένο και μονόπλευρο αγώνα του ενάντια στο Κρεμλίνο χωρίς την σύζυγό του στον πλευρό του.

Ποια είναι όμως η Γιούλια Ναβάλναγια με την οποία ο Αλεξέι Ναβάλνι απέκτησε δύο παιδιά; Γεννήθηκε στη Μόσχα το 1976, κόρη του έγκριτου επιστήμονα Μόρις Αμπρόσιμοβ. Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών, έκανε καριέρα στον τραπεζικό κλάδο, αλλά εγκατέλειψε τη δουλειά της για να μεγαλώσει τα δύο παιδιά της όταν ο Αλεξέι έγινε γνωστός ως πολιτικός της αντιπολίτευσης.

Είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια διακοπών στην Τουρκία το 1998 και παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα. Τότε δεν φαινόταν πως ο Αλεξέι Ναβάλνι θα είχε τη φήμη που έχει σήμερα. Τα πολιτικά τους χνότα ταίριαξαν αμέσως όπως φάνηκε αφού και η Γιούλια Ναβάλναγια συμμεριζόταν την πολιτική του Αλεξέι από νωρίς - τη δεκαετία του 2000 και ήταν και οι δύο μέλη του φιλελεύθερου κόμματος Yabloko. Ωστόσο, πάντα φρόντιζε να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι τη δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι το 2020, κάνοντας όμως και πάλι λιγοστές δημόσιες εμφανίσεις ή ομιλίες. Όταν ο Αλεξέι αρρώστησε στην πόλη Ομσκ της Σιβηρίας τον Αύγουστο του ίδιου έτους, έγραψε απευθείας στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας του να αφεθεί ελεύθερος ο σύζυγός της για θεραπεία στη Γερμανία. Τελικά, ο Ναβάλνι κατάφερε να φύγει από τη Ρωσία, με τη βοήθεια μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης με έδρα τη Γερμανία.

Η Γιούλια επέστρεψε μαζί του στη Μόσχα αρκετούς μήνες αργότερα μετά τη θεραπεία του και τον είδε να συλλαμβάνεται αμέσως. Το υπόλοιπο της ζωής του ο Ναβάλνι το πέρασε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Ρωσία Μάικλ ΜακΦόλ, ο οποίος αποκάλεσε τη Γιούλια ως μια γυναίκα με «αρχές και ατρόμητη», ανέφερε τότε ότι θα της ασκηθεί τεράστια πίεση για να έχει έναν πιο δημόσιο ρόλο και ότι είχε «όλα τα διαπιστευτήρια» για να το κάνει αυτό. Ωστόσο, η Ναβάλναγια δήλωσε πρόσφατα ότι δεν θα ακολουθήσει το δρόμο της Σβετλάνα Τσιχανόφσκαγια, της εξόριστης ηγέτη της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας.

Αλλά η ομιλία της στο Μόναχο και μια επακόλουθη ομιλία στους υποστηρικτές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (στα ρωσικά), υποδηλώνουν ότι μελλοντικά μπορεί να αλλάξει γνώμη. «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ελεύθερη, ειρηνική και χαρούμενη Ρωσία. Η υπέροχη Ρωσία του μέλλοντος που τόσο ονειρευόταν ο σύζυγός μου», ανέφερε η ίδια στο βίντεο που ανήρτησε μετά το θάνατο του Ναβάλνι προσθέτοντας: «Αυτή είναι η χώρα που θέλω να χτίσω μαζί σας. Η χώρα που φαντάστηκε ο Αλεξέι Ναβάλνο. Είναι ο μόνος τρόπος - κανένας άλλος - με τον οποίο η αδιανόητη θυσία που έκανε, δεν θα ήταν μάταιη» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

