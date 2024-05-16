Η Ισπανία αρνήθηκε να δώσει άδεια ελλιμενισμού στην Καρθαγένη σε ένα πλοίο που μεταφέρει όπλα με προορισμό το Ισραήλ, ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε.

Το Marianne Danica μετέφερε ένα φορτίο όπλων για το Ισραήλ και ζήτησε άδεια να δέσει στο λιμάνι της Καρθαγένης στις 21 Μαΐου, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός. Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, το πλοίο μετέφερε σχεδόν 27 τόνους εκρηκτικών από το Μαδράς της Ινδίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών, που σύμφωνα με τον Πουέντε αρνήθηκε το αίτημα, δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αλλεπάλληλα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.

Η Danica Maritime, η εταιρεία που διαχειρίζεται το Marianne Danica, δεν απάντησε επίσης.

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω της σύγκρουσης μεταξύ του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας και των αριστερών εταίρων του στην κυβέρνηση σχετικά με τις άδειες διέλευσης πλοίων που μεταφέρουν όπλα σε ισραηλινά λιμάνια.

Πηγή: skai.gr

