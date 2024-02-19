Η Γιούλια Ναβάλναγια συναντά σήμερα στις Βρυξέλλες τους υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις ημέρες μετά το θάνατο του συζύγου της, του ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι, σε ρωσική φυλακή.

«Τη Δευτέρα θα υποδεχθώ την Γιούλια Ναβάλναγια στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ», δήλωσε χθες, Κυριακή, το βράδυ μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης X ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ.

«Οι υπουργοί της ΕΕ θα στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης στους μαχητές της ελευθερίας στη Ρωσία και θα τιμήσουν τη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι», έγραψε.

Η 47χρονη Ναβάλναγια δήλωσε πως θεωρεί τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «προσωπικά υπεύθυνο» για το θάνατό του και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενωθεί για προκαλέσει μια ήττα «σ' αυτό το τρομακτικό καθεστώς».

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι τόνισε πως οι δηλώσεις της Ναβάλναγια «θα βοηθήσουν όλους τους Ευρωπαίους να καταλάβουν καλύτερα ποιο είδος βίαιου συστήματος οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και να αναχαιτίσουμε στην Ουκρανία».

«Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε την απειλή που βαραίνει τους ρώσους πολίτες και όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης μας, μια ήπειρο όπου η βία, η βαναυσότητα και ο πόλεμος έχουν επανέλθει με επαίσχυντο και ανεύθυνο τρόπο», πρόσθεσε ο Ταγιάνι σε ανακοίνωση.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συζητήσουν επίσης τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας και το ενδεχόμενο 13ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας αφότου εξαπέλυσε την εισβολή της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Καταδίκες

Το σαββατοκύριακο η ρωσική αστυνομία συνέλαβε σε δεκάδες πόλεις εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάει να καταθέσουν άνθη και να ανάψουν κεριά προς τιμήν του Ναβάλνι στα μνημεία των θυμάτων της καταπίεσης της σταλινικής περιόδου.

Μόνο στην Αγία Πετρούπολη, στη βορειοδυτική Ρωσία, οι δικαστές καταδίκασαν το σαββατοκύριακο 154 απ' αυτούς τους ανθρώπους σε ποινές μέχρι 14 ημέρες φυλάκισης επειδή παραβίασαν την αυστηρή νομοθεσία που πλαισιώνει τις διαδηλώσεις, όπως αναφέρεται σε αποφάσεις που δημοσιοποιήθηκαν από την υπηρεσία Τύπου των τοπικών δικαστηρίων.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για παρόμοιες καταδίκες σε άλλες πόλεις.

Οι διαδηλώσεις εναντίον του Κρεμλίνου και οι άλλες δημόσιες ενέργειες αντιπολίτευσης στο καθεστώς είναι παράνομες στη Ρωσία βάσει κυρίως ενός νόμου που απαγορεύει τις συγκεντρώσεις χωρίς άδεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.