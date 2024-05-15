«Ξέφυγε» ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εξαπολύοντας νέα σκληρή επίθεση στο Τελ Αβίβ, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ θα «στρέψει το βλέμμα του» στην Τουρκία εάν καταφέρει να νικήσει τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, για την οποία δήλωσε ότι... υπερασπίζεται και την Ανατολία!



Ο Ερντογάν έχει διακόψει τους εμπορικούς δεσμούς με το Ισραήλ, επιμένει να διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Χαμάς, και επικρίνει επανειλημμένα το Ισραήλ και τους «ναζί», όπως τους αποκαλεί, ηγέτες του από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα με τις σφαγές της τρομοκρατικής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου. Η Χαμάς, η οποία υποστηρίζεται σθεναρά από τον Τούρκο πρόεδρο, χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων.



«Μην νομίζετε ότι το Ισραήλ θα σταματήσει στη Γάζα», δήλωσε ο Ερντογάν στους βουλευτές του κόμματός του (ΑΚΡ) στο τουρκικό κοινοβούλιο σύμφωνα με τους Times of Israel.



«Αν δεν σταματήσει… αυτό το εγκληματικό και τρομοκρατικό κράτος θα βάλει στο στόχαστρο την Ανατολία αργά ή γρήγορα με την εμμονή της Γης της Επαγγελίας» ισχυρίστηκε, κάνοντας λόγο δηλαδή για πάνω από το ήμισυ του εδάφους της Τουρκίας.



«Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Χαμάς, που αγωνίζεται για την ανεξαρτησία της δικής της γης και που υπερασπίζεται την Ανατολία», διεμήνυσε ο Ερντογάν. «Το Ισραήλ δεν επιτίθεται μόνο στη Χαμάς... Επιτίθεται σε εμάς, σε εμάς... Η Χαμάς είναι η εμπροσθοφυλακή της Ανατολίας στη Γάζα. Είστε τόσο τυφλοί που δεν το βλέπετε αυτό;» διερωτήθηκε.

"Χειρότερο κι από τον Χίτλερ το Ισραήλ"

Χαρακτήρισε όσα συμβαίνουν στη Γάζα χειρότερα ακόμη και από το Ολοκαύτωμα, ενώ υποστήριξε ότι περιμένει τον Νετανιάχου ένα τέλος παρόμοιο με εκείνο του Χίτλερ ή των Σερβοβόσνιων ηγετών που ευθύνονται για τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα.

«Ο Χίτλερ δεν ήταν ο μόνος όταν διέπραττε το Ολοκαύτωμα. Πολλές χώρες της Ευρώπης υποστήριξαν τον Χίτλερ. Ένιωθε ανίκητος. Τι συνέβη; Έριξε μια σφαίρα στο κεφάλι του, το καμένο πτώμα του βρέθηκε στο διαλυμένο καταφύγιό του», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ δίνοντας το παράδειγμα του πολέμου της Βοσνίας είπε ότι «μπροστά στα μάτια του κόσμου μαρτύρησαν 8.372 Βόσνιοι», καθώς -όπως υποστήριξε- οι υπαίτιοι δεν πίστευαν ότι θα ηττηθούν. «Οι άλλοτε κραταιοί πολιτικοί» όμως συνελήφθησαν και λογοδότησαν στο δικαστήριο, παρατήρησε ο Τούρκος πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Αργά ή γρήγορα, η ίδια μοίρα περιμένει τον Νετανιάχου, τον σφαγέα της Γάζας, και τους συνεργάτες του».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι «δεν υπάρχει ανάλογη περίπτωση στην Ιστορία. Ακόμη και ο Χίτλερ, όταν έκανε εκείνο το απάνθρωπο Ολοκαύτωμα που πέρασε στην Ιστορία ως μία μαύρη κηλίδα, δεν το έκανε τόσο φανερά, δεν ήταν τόσο θρασύς».

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

