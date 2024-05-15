Χάος στη Γεωργία: «Ναι» στην Ευρώπη, «όχι» στη Ρωσία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η Γεωργία εδώ και εβδομάδες μοιάζει με ένα καζάνι που βράζει. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες βγαίνουν σχεδόν καθημερινά στους δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά του επονομαζόμενου «ρωσικού νόμου», ο οποίος προβλέπει ότι οποιαδήποτε εταιρεία, μέσο ενημέρωσης και οργανισμός λαμβάνει άνω του 20% χρηματοδότησης από το εξωτερικό θα εντάσσεται στη λίστα οργανώσεων «που εξυπηρετούν συμφέροντα ξένης δύναμης».

Χθες, το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με 84 ψήφους έναντι 30. Έξω από το κοινοβούλιο γρήγορα ξέσπασαν σφοδρά επεισόδια με τις ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας να ορμούν στο πλήθος και να συλλαμβάνουν όποιον έβλεπαν μπροστά τους. Νωρίτερα ομάδα διαδηλωτών διέλυσε με σιδερένιους φράχτες τα κιγκλιδώματα της αστυνομίας που χώριζαν τους συγκεντρωμένους από το κτίριο του κοινοβουλίου όπου σε εξέλιξη εντός της αίθουσας της ολομέλειας βρίσκονταν επεισόδια ανάμεσα στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης.

Αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο βρίσκεται στα χέρια της προέδρου της Γεωργίας, Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, η οποία έχει πει πως θα ασκήσει βέτο. Ωστόσο, το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» μπορεί να την προσπεράσει διεξάγοντας επιπρόσθετη ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν την Τιφλίδα να μην επιλέξει να γίνει εχθρός της Δύσης πέφτοντας ξανά στην αγκαλιά της Μόσχας. Υπό το πρίσμα δε πως η Γεωργία δεν αποκλείεται να καταστεί εκ νέου κράτος - δορυφόρος της Ρωσίας, η Ουάσιγκτον δεν απέκλεισε να αποσύρει τη χρηματοδότησή της σημειώνοντας ότι τα όσα συμβαίνουν στη γεωργιανή πρωτεύουσα ενδεχομένως να αποτελέσουν ένα επιπλέον «σημείο καμπής» στην ιστορία της πρώην Σοβιετικής Δημοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι το νόμος περί ξένων πρακτόρων υπονομεύει την ενταξιακή πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Τα Κράτη – Μέλη είναι ξεκάθαρα: εάν αυτός ο νόμος υιοθετηθεί, θα αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για τη Γεωργία και την ευρωπαϊκή προοπτική της», τονίζεται σχετικά.

Έχει προηγηθεί η ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, στην πλατφόρμα Χ, πρώην Twitter, στην οποία υπογραμμίζει ότι αν η Τιφλίδα επιθυμεί να ενταχθεί στην Ε.Ε. «πρέπει να σεβαστούν τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές».

Τη στήριξη της Λιθουανίας στον γεωργιανό λαό εξέφρασε ο πρόεδρός της, Ζιτάνας Ναουσέντα, που σε ανάρτησή του στο Χ είπε απευθυνόμενος στους πολίτες της Γεωργίας: «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σας αφαιρέσει το ευρωπαϊκό όνειρο».

Οι Γεωργιανοί πολίτες φωνάζουν «ναι στην Ευρώπη, όχι στη Ρωσία». Καταγγέλλουν ως αυταρχικό τον νέο νόμο, χαρακτηρίζοντας τον «ρωσικό» αφού βρίσκεται σε ισχύ από το 2012 στη Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν.

Όπως ξεκαθαρίζουν οι διαδηλώσεις θα συνεχίσουν. «Θέλουμε ελευθερία», φωνάζουν και στρέφουν το βλέμμα τους στις προγραμματισμένες, σε πέντε μήνες από τώρα, εθνικές εκλογές στη χώρα για να εκλέξουν νέα κυβέρνηση και να ξυπνήσουν από το «Γεωργιανό Όνειρο» που πλέον τους θυμίζει με εφιάλτη.

