O Slimane, ο τραγουδιστής της Γαλλίας στην φετινή Eurovision, γνωρίζει – και δικαίως – την παγκόσμια επιτυχία και αναγνώριση.

Η μαγική φωνή του και η σπαρακτική ερμηνεία του στην μπαλάντα του Mon Amour καθήλωσε το κοινό και τις κριτικές επιτροπές και τον έφεραν στην 4η θέση – αν και άξιζε φωνητικά και μουσικά την πρώτη.

Ωστόσο, ο Slimane είναι νικητής.

Μέσα σε 24 ώρες το Mon Amour έγινε το γαλλικό τραγούδι με τα περισσότερα streams στην ιστορία του Spotify και ο ίδιος ξεκινάει παγκόσμια περιοδεία.

Ο τραγουδιστής – με βίντεο στο λογαριασμό του στο Instagram - συγκινημένος ευχαρίστησε από καρδιάς τον κόσμο για την αγάπη του.

«Καληπέρα φίλοι, ελπίζω να είστε καλά. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί νιώθω πραγματικά συγκινημένος. Είμαι τόσο χαρούμενος. Την περασμένη Κυριακή ‘σπάσαμε’ ένα ιστορικό ρεκόρ με το Mon Amour. Έγινε το γαλλικό τραγούδι με τα περισσότερα streaming στον κόσμο στο Spotify, μέσα σε 24 ώρες. Ήταν περισσότερα από 2.000.000.

Δεν επικεντρώνομαι ποτέ στα charts, αλλά πρόκειται για κάτι τόσο φανταστικό που αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο για να σας ευχαριστήσω. Και το καλύτερο της ιστορίας είναι ότι σπάσαμε ξανά το ρεκόρ τη Δευτέρα. Δηλαδή, τα καταφέραμε δυο διαδοχικές ημέρες!

Είναι τρελό. Για τη γαλλική γλώσσα. Για τη γαλλική μουσική. Για εμένα. Για εμάς. Δεν θα μιλήσω άλλο, γιατί είμαι πολύ κοντά στο να βάλω τα κλάματα. Θέλω μόνο να σας ευχαριστήσω. Ό,τι συμβαίνει είναι τρελό. Θέλω μόνο να πω ευχαριστώ» ανέφερε ο Slimane.

Επίσης, ανακοινώθηκε και η παγκόσμια περιοδεία του που θα αρχίσει από τη Γερμανία στις 23/1 του 2025 και θα ολοκληρωθεί στις 26/2, στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος και χαρούμενος που σας προσκαλώ στα εγκαίνια της πρώτης μου παγκόσμιας περιοδείας αυτή την Πέμπτη στις 10 π.μ. (ώρα Παρισιού)» έγραψε στην ανάρτησή του.

Καλή επιτυχία Slimane!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.