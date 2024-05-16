"Δεν υπάρχει χριστιανόμετρο και ο πατριωτισμός φαίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια", τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του σήμερα το απόγευμα στην Κατερίνη, και υπογράμμισε πως "η μόνη υπεύθυνη πατριωτική δύναμη, που εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία".

"Θέλω να κάνω μία αναφορά σε αυτούς που μας ασκούν κριτική, είτε γιατί δεν είμαστε, λέει, αρκετά πατριώτες, είτε γιατί δεν είμαστε αρκετά χριστιανοί.

Στους δεύτερους θα πω, πολύ απλά, ότι χριστιανόμετρο δεν υπάρχει. Και τις σχέσεις μας με την πίστη και την Ορθοδοξία δεν θα επιτρέψουμε να τις καπηλευτεί κανείς και κανένα κόμμα.

Και νομίζω σε όλους αυτούς απάντησε πολύ λιτά, αλλά και αυστηρά, ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος", είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:"

Σε αυτούς, δε, που ισχυρίζονται ότι είναι πιο πατριώτες από εμάς, θα τους πω μόνο ό,τι ο πατριωτισμός φαίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια.

Σε αυτούς που θωράκισαν την άμυνα της χώρας, σε αυτούς που ενίσχυσαν το κύρος της χώρας. Αυτές τις προϋποθέσεις μόνο η Νέα Δημοκρατία τις πληρεί.

Κοίταξα τα αποτελέσματα των εκλογών του περασμένου Ιουνίου, εδώ στην Πιερία και είδα ότι 15.000 συμπολίτες σας ψήφισαν κόμματα στα δεξιά της Ν.Δ, τρία κόμματα συγκεκριμένα. Και θα ήθελα να αναλογιστούν αυτοί οι συμπολίτες σας, αν τα κόμματα αυτά δικαίωσαν τις προσδοκίες σας ή αν απλά ήταν μία φωτοβολίδα, ένα πυροτέχνημα, που, ουσιαστικά, πολιτικά σας εξαπάτησαν. Και να αναλογιστούν ότι η μόνη υπεύθυνη πατριωτική δύναμη σήμερα πού εγγυάται την σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας είναι η μεγάλη μας παράταξη η Νέα Δημοκρατία".

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του, λέγοντας πως "κάθε φορά που βρίσκομαι στη Μακεδονία, στη γενέτειρα του εθνάρχη και ιδρυτή της παράταξής μας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, αισθάνομαι πάντα μία ξεχωριστή συγκίνηση".

Αύριο η πρώτη παρουσίαση του Ψηφιακού Σχολείου

Είπε, ακόμα, ότι αύριο το πρωί θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το Ψηφιακό Σχολείο, σε σχολείο στα Ριζώματα, ένα ορεινό χωριό της Ημαθίας.

"Αύριο θα βρεθώ σε ένα σχολείο στην Ημαθία, σε ένα ορεινό χωριό, για να παρουσιάσουμε το Ψηφιακό Φροντιστήριο. Τη δυνατότητα, δηλαδή, τα παιδιά σε απομονωμένες περιοχές ή τα παιδιά από οικογένειες που μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους το φροντιστήριο, από το Σεπτέμβριο να έχουν την δυνατότητα να έχουν ψηφιακή πρόσβαση σε δασκάλους που θα τους κάνουν δωρεάν ψηφιακά μαθήματα. Κι αυτό γίνεται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης", επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

"Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, φίλες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ γι΄ αυτή την τόσο θερμή υποδοχή. Σας ευχαριστώ για την προσέλευσή σας σήμερα εδώ, παρά τις δυσκολίες του καιρού.

Η παρουσία σας, το χαμόγελό σας, το χειροκρότημά σας, ο ενθουσιασμός σας, μου δίνει ακόμα περισσότερη δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα για να είμαστε οι μεγάλοι νικητές, για ακόμα μία φορά, στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Αυτές τις εκλογές που είναι τόσο σημαντικές για το μέλλον όλων μας.

Πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι στη Μακεδονία, στη γενέτειρα του εθνάρχη και ιδρυτή της παράταξής μας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, αισθάνομαι πάντα μια ξεχωριστή συγκίνηση.

Βρίσκομαι και σήμερα εδώ μαζί σας για να μοιραστώ λίγες σκέψεις γιατί οι ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου είναι τόσο σημαντικές, γιατί πρέπει να υπάρχει μια μαζική συμμετοχή των πολιτών και γιατί πρέπει να στηριχθεί και πάλι η μεγάλη μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία.

Ο Δήμαρχος είπε κάτι που είναι σωστό: «είμαστε όλοι Ευρώπη». Και αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε το αποτύπωμα της Ευρώπης παντού, σε έργα υποδομής, στη στήριξη του αγροτικού τομέα, σε κοινωνική πολιτική, στα νοσοκομεία μας, στην πολιτική μας για την άμυνα και τη μετανάστευση.

Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη και της προσέφερε αυτό το ασφαλές λιμάνι, το οποίο και μας κράτησε όρθιους στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Και τώρα, το 2024, η Ευρώπη και η πατρίδα μας αντιμετωπίζει νέες μεγάλες προκλήσεις.

Σκεφτείτε λίγο πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος το 2019, την τελευταία φορά που ψηφίσαμε για ευρωεκλογές, και πόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα τώρα. Ένας πόλεμος στην «καρδιά» της Ευρώπης με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Μέση Ανατολή να φλέγεται, αυτά τα πέντε χρόνια περάσαμε από πανδημίες, από γεωπολιτικές κρίσεις, από ενεργειακές κρίσεις.

Η σημασία, λοιπόν, μίας ισχυρής Ελλάδας σε μία ισχυρή Ευρώπη είναι πάρα-πάρα πολύ μεγάλη. Και γι' αυτό θα ψηφίσουμε στις εκλογές της 9ης Ιουνίου: για το τι θα γίνει στην Ευρώπη τα επόμενα πέντε χρόνια και για το πώς θα μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε τις σημαντικές μας επιτυχίες στην Ευρώπη τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

Διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το κύρος της Ελλάδας αναβαθμίστηκε ουσιαστικά αυτά τα πέντε χρόνια. Από το «μαύρο πρόβατο» έχουμε γίνει πρωταγωνιστές των ευρωπαϊκών εξελίξεων, παράδειγμα προς μίμηση σε πολλούς τομείς. Κοιτάνε την Ελλάδα πια και βλέπουν μία χώρα η οποία πατάει καλά στα πόδια της, η οποία δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα δικά της εθνικά δίκαια αλλά μπορεί να πρωταγωνιστεί και σε σημαντικές ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Και πρέπει η Ελλάδα να είναι ισχυρή στην Ευρώπη στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, διότι αυτό θα είναι προς όφελος τελικά της πατρίδας μας και όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων.

Μίλησε ο Απόστολος Τζιτζικώστας για το αποτύπωμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ξέρω ότι βρίσκομαι σε μία Περιφέρεια η οποία έχει πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία όσον αφορά στα αγροτικά και κτηνοτροφικά της προϊόντα.

Σκεφτείτε λίγο, εγώ ήμουν αυτός ο οποίος διαπραγματεύτηκε την τελευταία Κοινή Αγροτική Πολιτική και εξασφάλισα ότι δεν θα χάσουμε πόρους από την Ευρώπη. Και την επόμενη μέρα θα χρειαστεί πάλι μία ισχυρή Νέα Δημοκρατία να διαπραγματευτεί αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, οι οποίες θα είναι προς όφελος των αγροτών μας, για το πώς θα κάνουμε την πράσινη μετάβαση αλλά με έναν τρόπο και με έναν ρυθμό που δεν θα ζημιώσει το εισόδημα των αγροτών μας. Και πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή, που ξέρουμε ότι είναι πια μαζί μας.

Ποιος θα κάνει όλες αυτές τις συζητήσεις την επόμενη μέρα στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι; Μόνο μία ισχυρή Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της χώρας μας την επόμενη μέρα στην Ευρώπη. Πάρτε για παράδειγμα το ΕΣΠΑ, αναφέρθηκε και σε αυτό ο καλός μου φίλος, ο Απόστολος. Το ΕΣΠΑ σήμερα έχει πολύ μεγαλύτερους πόρους διαθέσιμους για τις Περιφέρειες επειδή εμείς ακριβώς διαπραγματευτήκαμε αυτούς τους πρόσθετους πόρους, οι οποίοι σήμερα διοχετεύονται σε μια σειρά μεγάλων έργων υποδομής.

Αλλά δεν είναι μόνο το ΕΣΠΑ, είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 36 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τους πόρους που θα παίρναμε ήδη από την Ευρώπη. Προσωπικά έκανα αυτή τη διαπραγμάτευση και τα χρήματα αυτά ήδη πιάνουν τόπο.

Αύριο θα βρεθώ σε ένα σχολείο στην Ημαθία, σε ένα ορεινό χωριό, για να παρουσιάσουμε το ψηφιακό φροντιστήριο. Ψηφιακό φροντιστήριο, δηλαδή τα παιδιά σε απομονωμένες περιοχές ή τα παιδιά από οικογένειες που μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο, από το Σεπτέμβριο να έχουν τη δυνατότητα να έχουν ψηφιακή πρόσβαση σε δασκάλους που θα τους κάνουν δωρεάν ψηφιακά μαθήματα. Αυτό γίνεται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι διαδραστικοί πίνακες που έχουν αρχίσει να μπαίνουν στα σχολεία -20.000 έχουμε ήδη βάλει και θα βάλουμε 36.000-, είναι χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι παρεμβάσεις που κάνουμε στα νοσοκομεία μας, στα κέντρα υγείας τα οποία αναβαθμίζονται, είναι χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι προληπτικές εξετάσεις. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, ξέρετε, γιατί πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε την υγεία μόνο αν πάμε στο νοσοκομείο, αλλά δεν σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε για να μην αρρωστήσουμε και να μη χρειαστεί να πάμε στο νοσοκομείο.

Το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» για τις γυναίκες. 20.000 γυναίκες σε όλη τη χώρα διαγνώστηκαν με πρώιμο καρκίνο του μαστού επειδή το κράτος τούς έστειλε ένα μήνυμα και τους είπε «πηγαίνετε να κάνετε μία δωρεάν μαστογραφία». Αυτές οι γυναίκες θα γίνουν καλά γιατί εντοπίσαμε την ασθένεια πιο νωρίς. Και αυτή είναι χρηματοδότηση η οποία εν μέρει προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σκεφτείτε, λοιπόν, πόσα περισσότερα μπορούμε να διεκδικήσουμε την επόμενη μέρα. Πώς μπορούμε ενδεχομένως να κινητοποιήσουμε την Ευρώπη και για τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ακρίβεια. Αύριο θα στείλω μία επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναδείξω σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ζήτημα το οποίο ξέρω ότι μας απασχολεί όλους και έχει να κάνει με τις συγκριτικές τιμές των προϊόντων των πολυεθνικών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Έχω ένα απλό ερώτημα: εάν έχουμε ενιαία αγορά, γιατί ανεχόμαστε διαφοροποιήσεις τιμών στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σχέση με σούπερ μάρκετ ενδεχομένως σε άλλες χώρες; Και θα ζητήσω ευρωπαϊκές παρεμβάσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εναρμόνιση τιμών απέναντι στις πολυεθνικές που μπορεί να εκμεταλλεύονται ενδεχομένως την παρουσία τους σε κάποιες χώρες. Γιατί πρέπει να βάλουμε την Ευρώπη μπροστά σε αυτόν τον αγώνα.

Για σκεφτείτε λίγο τα θέματα της μετανάστευσης και του προσφυγικού, τι πετύχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια και τι χρειάζεται να πετύχουμε ακόμα. Διότι το προσφυγικό και μεταναστευτικό -έτσι δεν είναι, Απόστολε;- δεν αφορά μόνο τα νησιά. Θυμάστε τις περιπέτειες που είχαμε σε όλη τη Μακεδονία, με δομές οι οποίες ήταν γεμάτες πρόσφυγες και μετανάστες. Σήμερα αυτές οι δομές είναι άδειες. Γιατί είναι άδειες; Γιατί φυλάξαμε τα σύνορά μας. Γιατί είπαμε ότι εμείς κάνουμε κουμάντο στο ποιος μπαίνει στη χώρα και όχι οι διακινητές.

Καταφέραμε να πείσουμε την Ευρώπη να αλλάξει όλη της την πολιτική και σήμερα, σας λέω, εκεί που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αρνητική να χρηματοδοτεί έργα όπως ο φράχτης στον Έβρο, θα αλλάξει την άποψή της και σε αυτόν τον τομέα, γιατί χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και για τον φράχτη στον Έβρο. Και αναρωτιέμαι: ποιος θα πάει να τα διαπραγματευτεί όλα αυτά αν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία ισχυρή την επόμενη μέρα;

Πάμε στην άμυνα. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι πέρασαν πια οι εποχές όπου μπορούσαν οι ευρωπαϊκές χώρες να επενδύουν λίγο στην άμυνα επειδή μπορεί να αισθάνονταν ότι είχαν την ασφάλεια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Με έναν πόλεμο στην «καρδιά» της Ευρώπης πρέπει να αναλάβουμε εμείς ευθύνη για τη δική μας άμυνα.

Εμείς, ως Ελλάδα, το έχουμε κάνει αυτό και έχουμε ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις σε τέτοιο βαθμό που η Ελλάδα του 2024 είναι πανίσχυρη αμυντικά και μπορεί να διαπραγματεύεται από θέση αυτοπεποίθησης με όλους τους γείτονές μας.

Αλλά, για σκεφτείτε πόσο πιο ενισχυμένοι θα ήμασταν αν μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκούς πόρους. Να φτιάξουμε, ας πούμε, ένα ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο, από το οποίο θα αντλούμε πόρους ώστε να μην πληρώνει μόνο ο Έλληνας φορολογούμενος, για να φτιάξουμε, ας πούμε, μία ασπίδα αεράμυνας πάνω από όλη την Ευρώπη. Είναι πρόταση την οποία ήδη έχω καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επόμενη μέρα μπορούμε να πάμε να διεκδικήσουμε τη δημιουργία ενός τέτοιου ταμείου, για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την εθνική άμυνα και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Βλέπετε, λοιπόν, φίλες και φίλοι -και θα μπορούσα να μιλώ ώρες για το πώς η Ευρώπη μας αφορά-, γιατί οι ευρωεκλογές αυτές τελικά δεν είναι μια αφηρημένη διαδικασία που αφορά κάποιους ευρωβουλευτές, κάπου στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, αλλά τελικά αφορούν την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά.

Βλέπετε γιατί η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η μόνη δύναμη που μιλάει για τα θέματα αυτά. Κανείς άλλος. Μου κάνει πολλή εντύπωση. Κανείς άλλος πολιτικός αρχηγός, κανένα άλλο κόμμα δεν λέει κουβέντα για το βασικό ζητούμενο των εκλογών, που είναι τι θα κάνουμε στην Ευρώπη την επόμενη μέρα.

Γιατί δεν έχουν άποψη, δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν θέση, δεν έχουν κύρος, δεν έχουν διαπραγματευτική δυνατότητα. Δεν έχουν τίποτα. Έχουν μόνο μια μόνιμη γκρίνια και μια επιθυμία να είναι πιο αδύναμη η Νέα Δημοκρατία.

Και θα ήθελα και εδώ, από την Κατερίνη και από την Πιερία, να κάνω μία σύντομη ειδική αναφορά σε αυτούς που μας ασκούν κριτική είτε γιατί δεν είμαστε, λέει, αρκετά πατριώτες είτε γιατί δεν είμαστε αρκετά χριστιανοί.

Στους δεύτερους θα πω πολύ απλά ότι χριστιανόμετρο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χριστιανόμετρο και τις σχέσεις μας με την πίστη και την ορθοδοξία δεν θα επιτρέψουμε να τις καπηλευτεί κανείς και κανένα κόμμα. Και νομίζω ότι σε όλους αυτούς απάντησε πολύ λιτά, αλλά και αυστηρά, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος.

Σε αυτούς, δε, που ισχυρίζονται ότι είναι πιο πατριώτες από εμάς, θα τους πω μόνο ότι ο πατριωτισμός φαίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια. Σε αυτούς που θωράκισαν την άμυνα της χώρας, σε αυτούς που ενίσχυσαν το κύρος της χώρας, σε αυτούς που μας επιτρέπουν πια να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με νέα αυτοπεποίθηση. Σε αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν ότι διπλωματία σοβαρή δεν κάνεις με φωνές και κορώνες, αλλά με αυστηρές διαπραγματεύσεις.

Αυτές τις προϋποθέσεις, φίλες και φίλοι, μόνο η Νέα Δημοκρατία τις πληροί. Και το λέω αυτό γιατί κοίταζα τα αποτελεσμάτων των εκλογών του περασμένου Ιουνίου. Εδώ, στην Πιερία, 15.000 συμπολίτες σας ψήφισαν κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τρία κόμματα συγκεκριμένα.

Και θα ήθελα να αναλογιστούν αυτοί οι συμπολίτες μας αν πραγματικά τα κόμματα αυτά δικαίωσαν τις προσδοκίες σας ή αν απλά ήταν μία φωτοβολίδα, ένα πυροτέχνημα, που ουσιαστικά, πολιτικά σας εξαπάτησαν. Και να αναλογιστούν ότι η μόνη υπεύθυνη πατριωτική δύναμη σήμερα, που εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας, είναι η μεγάλη μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία.

Και αν κάποιοι λίγοι, περισσότεροι ενδεχομένως, μπορεί να δυσαρεστήθηκαν από κάποιες επιμέρους επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, θα πω μία κουβέντα μόνο: δείτε τη μεγάλη εικόνα. Αφήστε στην άκρη τις όποιες επιμέρους δυσαρέσκειες μπορεί να έχετε, τις διαφωνίες σας. Δείτε πραγματικά ποιο είναι το ζητούμενο των ευρωεκλογών και γιατί σε αυτές τις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι δυνατή και πρέπει να είναι ισχυρή.

Και πιστεύω ότι όταν τα πράγματα μπουν στη σωστή τους θέση, η Νέα Δημοκρατία και σε αυτές τις ευρωεκλογές θα καταφέρει να πετύχει τον μεγάλο της στόχο. Διότι οι ευρωεκλογές, το είπε και ο Πρόεδρος, είναι εκλογές που έχουν και ένα εθνικό πρόσημο. Προφανώς ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές, αλλά θα βγουν και πολιτικά συμπεράσματα από αυτές τις ευρωεκλογές.

Εγώ θέλω καταρχάς να σας πω ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ», διότι βρέθηκα στην Κατερίνη στις 10 Ιουνίου του 2023, πριν από τις εθνικές εκλογές, σας ζήτησα τη στήριξή σας και μας τη δώσατε απλόχερα, μας πήγατε πιο ψηλά από εκεί που κι εμείς φανταζόμασταν μερικές φορές ότι μπορούσαμε να πάμε.

Και αυτή η ψήφος είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης, αλλά είναι και ένα γραμμάτιο ευθύνης. Ευθύνης απέναντι στις δεσμεύσεις που σας δώσαμε και απέναντι στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα για να μπορέσουμε επιτέλους να γίνουμε Ευρώπη παντού.

Αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση λέει ένα πράγμα μόνο: μετατρέπει τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Όπως σας είπα, δεν μιλάει καθόλου για την Ευρώπη. Ένα πράγμα τους ενδιαφέρει: να είναι αδύναμη η Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουν την επόμενη μέρα να ζητήσουν εκλογές ή να αμφισβητήσουν ότι διαθέτουμε την πολιτική νομιμοποίηση για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας.

«Στείλτε μήνυμα», λένε. Ναι, θα στείλουμε μήνυμα, σταθερότητας, σιγουριάς και συνέχειας, με ισχυρή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα είναι το μήνυμα και είναι το μήνυμα που θέλω να στείλετε όλοι για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, τις μεγάλες αλλαγές τις οποίες υλοποιούμε.

Να μπορέσει να συνεχίσει η οικονομία να αναπτύσσεται. Να μπορέσουμε, όσο καλύτερα μπορούμε, να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Να αυξάνονται οι μισθοί. Να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, να το κάνουμε πάντα με δημοσιονομική σταθερότητα και συνέπεια. Διότι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν, δεν ανακαλύφθηκαν ποτέ. Και οι προτάσεις που ακούω από τα άλλα κόμματα ισοδυναμούν ουσιαστικά με τη χρεοκοπία της χώρας.

Εμείς ξέρουμε να κάνουμε συνετή δημοσιονομική πολιτική, ξέρουμε όμως να στηρίζουμε και τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, αλλά να το κάνουμε από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και όχι με δανεικά, όπως κάναμε κάποιες άλλες εποχές.

Μίλησα με αρκετούς παραγωγούς και ένα από τα θέματα τα οποία ξέρετε ότι μας απασχολούν πολύ είναι η αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, η οποία δρομολογείται άμεσα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Για σκεφτείτε, όμως, και αναλογιστείτε: τρεις Περιφερειακές Ενότητες, Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, είναι πάντα -ιστορικά, θα έλεγα- οι μεγάλοι αποδέκτες αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ λόγω φυσικών καταστροφών και έτσι πρέπει να είναι. Όμως δώσαμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια για να στηρίξουμε τους αγρότες μας. Από αυτά, τα 500 εκατομμύρια ήταν οι εισφορές των αγροτών. Τα υπόλοιπα 500 εκατομμύρια ήταν το πλεόνασμα το οποίο χρειάστηκε να συνεισφέρει ο Προϋπολογισμός. Είναι τα χρήματα των φορολογούμενων.

Και αν η οικονομία μας δεν πήγαινε καλά, δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα. Βλέπετε, λοιπόν, γιατί η συνετή δημοσιονομική κατάσταση συνδέεται τελικά και με τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Αυτή την πολιτική θέλω να τη συνεχίσουμε και κατ΄ εξοχήν η Πιερία είναι μία Περιφερειακή Ενότητα η οποία θα ωφεληθεί από τις προτεραιότητες τις αναπτυξιακές της κυβέρνησης. Ο τουρισμός φαίνεται ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και φέτος. Περισσότερες επενδύσεις, καλύτεροι μισθοί. Και όταν μερικές φορές μου λένε φίλοι μου ξενοδόχοι, «ξέρεις, έχουμε δυσκολία να βρούμε εργαζόμενους», τους απαντώ: αν πληρώσετε περισσότερο, θα βρείτε εργαζόμενους. Έτσι ανεβαίνουν τελικά οι μισθοί στη χώρα, όχι μόνο ο κατώτατος μισθός, όλοι οι μισθοί.

Ο πρωτογενής μας τομέας. Ήμουν τις προάλλες στη λαχαναγορά, ό,τι ακτινίδιο έβλεπα ήταν από την Πιερία. Εξαγωγικά προϊόντα με καλά εισοδήματα, παρά τις δυσκολίες.

Και βέβαια, ένας ανεκμετάλλευτος θησαυρός, που είναι ο Όλυμπος, ο οποίος προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες. Πουθενά στον κόσμο, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός ενός βουνού 3.000 μέτρων με τη θάλασσα ακριβώς δίπλα. Είναι ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο έχετε. Δική μας φροντίδα είναι να σας βοηθήσουμε να το αναπτύξετε προς όφελος όλων των πολιτών της Πιερίας. Ξέρουμε πώς να δουλέψουμε και με τον Δήμο και με την Περιφέρεια για να μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη.

Όλα αυτά, λοιπόν, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, θέλουμε να τα συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και αποτελεσματικότητα μετά τις ευρωεκλογές.

Και θέλω το βράδυ των ευρωεκλογών να μην υπάρχει καμία αμφιβολία σε κανέναν πολίτη ότι το μήνυμα των εθνικών εκλογών παραμένει αναλλοίωτο: ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα, ότι διαθέτει όλη την πολιτική νομιμοποίηση να συνεχίσει το έργο της και να κριθεί και πάλι στο τέλος της τετραετίας, το 2027, όπως κριθήκαμε στο τέλος της προηγούμενης τετραετίας.

Για να μπορούμε με γρήγορα βήματα να καλύπτουμε την απόσταση η οποία μας χωρίζει από την Ευρώπη. Να γίνουμε Ευρώπη παντού, αυτό είναι το όραμά μου, δεν το έχω κρύψει. Και μπορούμε όλες και όλοι μαζί να το πετύχουμε.

Γι' αυτό και θέλω να σας ζητήσω για ακόμα μία φορά: μην αντιμετωπίσετε αυτές τις εκλογές με χαλαρότητα.

Καταφέραμε και κάναμε κάτι πολύ σημαντικό: δώσαμε τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου σε πολλούς συμπολίτες μας, 200.000 την εκμεταλλεύτηκαν συνολικά, ακριβώς για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές.

Μας αφορούν, σας αφορούν αυτές οι εκλογές. Αφορούν και εμάς ως Νέα Δημοκρατία. Ξέρω καλά. Έχω γυρίσει -και πάλι γυρίζω- όλη την Ελλάδα και είναι πάντα μια πολύ όμορφη και δημιουργική διαδικασία αυτή η επαφή με τον κόσμο, αλλά αυτό το βάρος και αυτή την ευθύνη θα τη σηκώσουμε όλες και όλοι μαζί.

Όλοι μαζί θα πάμε να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, να πείσουμε συμπολίτες μας που μπορεί και να μην μας εμπιστεύθηκαν στις προηγούμενες εκλογές ότι αυτή τη φορά αξίζει να μας ψηφίσουν. Να πείσουμε συμπολίτες μας που μπορεί να έχουν την όποια δυσαρέσκεια ότι δεν είναι η ώρα τώρα να την εκφράσουν. Να πείσουμε συμπολίτες μας που ενδεχομένως σκέφτονται την αποχή ότι πρέπει να συμμετέχουν.

Να πάμε να μιλήσουμε στα νέα παιδιά, στους 17άρηδες, σε αυτούς που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές και να τους πούμε ότι για εσάς ψηφίζουμε, για το δικό σας μέλλον, για καλύτερα πανεπιστήμια, για περισσότερες δουλειές.

Είμαι σίγουρος ότι όταν με το καλό κλείσουν οι κάλπες και καταμετρηθούν τα αποτελέσματα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει πετύχει πάλι ακόμα μία μεγάλη νίκη, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σταθερά να πλησιάζουμε και να πηγαίνουμε πιο κοντά στην Ευρώπη.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για το χειροκρότημά σας. Πάμε για μία ακόμα μεγάλη νίκη της μεγάλη μας παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Και με τη νίκη. Ευχαριστώ πολύ".

Τον κ. Μητσοτάκη καλωσόρισαν ο δήμαρχος Κατερίνης Ιωάννης Ντούμος και ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο πρωθυπουργός περπάτησε στον κεντρικό πεζόδρομο της Κατερίνης, όπου έγινε και οι συγκέντρωση, έκανε χειραψίες με πολίτες, συνομίλησε και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Η περιοδεία του στο νομό Πιερίας ξεκίνησε από το Λιτόχωρο, όπου τον υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου, Βαγγέλης Καραλιόλιος, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, υποψήφιοι ευρωβουλευτές και πολίτες.

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα δημαρχεία Δίου Ολύμπου και Κατερίνης και συζήτησε με τις δημοτικές αρχές για θέματα της περιοχής.

