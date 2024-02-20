Η κυβέρνηση της Κίνας είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υπεράσπιση του ελεύθερου εμπορίου, την προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας και τη δημιουργία ισόνομου, πολυπολικού κόσμου με παγκοσμιοποιημένη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ισπανία.

Η Κίνα, είπε ο επικεφαλής της διπλωματίας της, θεωρεί την ΕΕ «σημαντική δύναμη στον πολυπολικό κόσμο» και τάσσεται υπέρ της ευρωπαϊκής ενοποίησης, της ανάπτυξης της Ευρώπης και της στρατηγικής αυτονομίας της, αναφέρει ανακοίνωση των υπηρεσιών του στο Πεκίνο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

«Όσο η Κίνα και η ΕΕ ενισχύουν την αλληλεγγύη και τη συνεργασία τους, δεν θα υπάρξει (...) σύγκρουση» ανάμεσά τους, διαβεβαίωσε.

Ο κινέζος ΥΠΕΞ έκανε αυτή την τοποθέτηση κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ χθες. Συναντήθηκε επίσης με τον ισπανό ομόλογό του Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες και τον βασιλιά Φίλιππο Στ΄.

Διαβεβαίωσε ακόμη πως η Κίνα είναι διατεθειμένη να ενισχύσει και να βαθύνει την αμοιβαία επωφελή συνεργασία της με την Ισπανία, ειδικά σε ό,τι αφορά αναπτυξιακές στρατηγικές.

Ωστόσο στην άλλη πλευρά, το τελευταίο διάστημα η ΕΕ προωθεί πολιτική μείωσης της οικονομικής εξάρτησης από την Κίνα, που οι Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν με περισσότερη καχυποψία εξαιτίας των δεσμών της με τη Ρωσία.

Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο για την ενίσχυση της λεγόμενης οικονομικής ασφάλειας της ΕΕ, μέσω της αυστηρότερης παρακολούθησης των ξένων επενδύσεων και μέσω συντονισμένων αυστηρότερων ελέγχων στις εξαγωγές και εκροές τεχνολογιών σε αντιπάλους, όπως η Κίνα.

Το πακέτο μέτρων αποτελεί αντίδραση σε διάφορους κινδύνους που ανέδειξαν η πανδημία, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, οι επιθέσεις σε ψηφιακές και άλλες υποδομές και η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

