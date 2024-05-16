Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποκαλύφθηκε εντυπωσιακό κέρινο ομοίωμα του Εμπαπέ σε ξενοδοχείο του Παρισίου

Ένα υπέροχο κέρινο ομοίωμα του Κιλιάν Εμπαπέ, αποκαλύφθηκε σε ξενοδοχείο του Παρισιού

Εμπαπέ

Ένα εντυπωσιακό κέρινο ομοίωμα του Κιλιάν Εμπαπέ, αποκαλύφθηκε σε ξενοδοχείο του Παρισίου.

Ο Γάλλος σταρ, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν θα αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν για να μετακομίσει στην Ισπανία και να ενταχθεί στο ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης, παραβρέθηκε στην εκδήλωση, όντας εμφανώς εντυπωσιασμένος από τη δημιουργία του καλλιτέχνη.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εμπαπέ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark