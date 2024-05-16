Ένα εντυπωσιακό κέρινο ομοίωμα του Κιλιάν Εμπαπέ, αποκαλύφθηκε σε ξενοδοχείο του Παρισίου.

Ο Γάλλος σταρ, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν θα αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν για να μετακομίσει στην Ισπανία και να ενταχθεί στο ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης, παραβρέθηκε στην εκδήλωση, όντας εμφανώς εντυπωσιασμένος από τη δημιουργία του καλλιτέχνη.

Mbappé vai ter uma estátua de cera no museu Madame Tussauds de Berlim 📸 pic.twitter.com/rWnpZQbZkg — B24 (@B24PT) May 16, 2024

Kylian Mbappé’s wax figure could be the best footballer model ever 🤯#madametussauds pic.twitter.com/tg3CDGZnz9 — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) May 16, 2024

