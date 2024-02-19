Ο Ντόναλντ Τραμπ, που προκάλεσε επικρίσεις ως πρόεδρος των ΗΠΑ για την επιδοκιμασία του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε σήμερα το πρώτο δημόσιο σχόλιό του για τον θάνατο του Ρώσου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι σε μια αινιγματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να επιρρίπτει ευθύνη.

«Ο ξαφνικός θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι με έκανε να έχω όλο και περισσότερο τον νου μου για το τι συμβαίνει στη χώρα μας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαίνεται να συνδέει τον θάνατο με τα πολιτικά προβλήματα του ίδιου του Τραμπ.

«Είναι μια αργή, σταθερή πορεία με ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΥΣ, Ριζοσπάστες Αριστερούς Πολιτικούς, Εισαγγελείς και Δικαστές που μας οδηγούν σε έναν δρόμο καταστροφής. Ανοικτά Σύνορα, Στημένες Εκλογές και Υπερβολικά Άδικες Δικαστικές Αποφάσεις ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΜΗ, ΕΝΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΘΝΟΣ! MAGA 2024».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέρριψε ευθέως στον Πούτιν την ευθύνη για τον θάνατο που επήλθε σε σωφρονιστική αποικία βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, όπως και η κυριότερη αντίπαλος του Τραμπ για το χρίσμα των Ρεππουμπλικανών, Νίκι Χέιλι. "Ο Πούτιν είνα υπεύθυνος για τον θάνατο του Ναβάλνι", είπε ο Μπάιντεν.

Πρώην πρόεδροι και υψηλόβαθμα μέλη του Κογκρέσου και από τα δύο κόμματα έχουν επίσης καταγγείλει τον Πούτιν για τον θάνατο του Ναβάλνι, του πιο γνωστού ηγέτη της αντιπολίτευσης αφότου έγινε γνωστός την Παρασκευή. Όμως ο Τραμπ, ο επικρατέστερος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών απέναντι στον Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, παρέμενε σιωπηλός μέχρι σήμερα.

Στη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο (2017-2021), ο Τραμπ εξέφρασε θαυμασμό για τον Πούτιν.

Την περασμένη εβδομάδα, υπονόησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να μην προστατεύσουν συμμάχους στο ΝΑΤΟ που δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνα από μια ενδεχόμενη ρωσική εισβολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

