Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε χθες Δευτέρα ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι για το Αφγανιστάν ελπίζουν πως θα υπάρξει συμμετοχή των Ταλιμπάν σε μελλοντικές συναντήσεις τους, μετά την απόρριψη της πρόκλησης που τους απευθύνθηκε να πάρουν μέρος σε αυτή που ολοκληρώθηκε στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Ο κ. Γκουτέρες ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι συζήτησαν τη «δημιουργία των προϋποθέσεων για να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή των de facto αρχών του Αφγανιστάν σε προσεχή συνάντηση», μετά την άρνησή τους να συμμετάσχουν στη διήμερη σύνοδο η οποία οργανώθηκε στη Ντόχα.

Αφότου οι Ταλιμπάν ανακατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021, η διεθνής κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε ενιαία προσέγγιση απέναντί τους.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε πρόσκληση στο καθεστώς των Ταλιμπάν να συμμετάσχει, ενώ το είχε αποκλείσει κατά την πρώτη συνάντηση, τον Μάιο.

Ωστόσο, η de facto κυβέρνηση στην Καμπούλ κατέστησε σαφές πως δεν επρόκειτο να πάρει μέρος στις συνομιλίες παρά μόνο αν ήταν η μοναδική αντιπρόσωπος του Αφγανιστάν στις εργασίες, αποκλείοντας κατά συνέπεια οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Δεύτερη απαίτηση ήταν αντιπροσωπεία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και να της δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσει τις θέσεις της.

Ο κ. Γκουτέρες δήλωσε πως έλαβε από πλευράς των Ταλιμπάν σειρά όρων που απαιτούσαν να εκπληρωθούν για να συμμετάσχουν — όρων που «δεν ήταν αποδεκτοί».

«Οι όροι αυτοί μας στερούσαν πάνω απ’ όλα το δικαίωμα να μιλήσουμε με άλλους αντιπροσώπους της αφγανικής κοινωνίας», σημείωσε, ενώ αξιωνόταν μεταχείριση που προσιδίαζε «σε αναγνώριση».

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα από καμιά κυβέρνηση σε διεθνές επίπεδο. Αφότου ανέκτησε την εξουσία, το φονταμενταλιστικό σουνιτικό κίνημα επιβάλλει εξαιρετικά αυστηρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου και οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις με νόμους που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «απαρτχάιντ του φύλου».

Σε αντίδραση, κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις διέκοψαν ή μείωσαν κατά πολύ τη χρηματοδότησή τους που προορίζεται για το Αφγανιστάν, κάτι που κατάφερε βαρύ χτύπημα στην οικονομία της χώρας, ήδη σε μεγάλη δυσκολία.

«Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο», επισήμανε ο κ. Γκουτέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

