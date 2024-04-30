Εν αναμονή της απάντησης της Χαμάς στην πρόταση για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Η Χαμάς ετοιμάζεται σήμερα να απαντήσει στην πρόταση να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός για μερικές εβδομάδες στη Λωρίδα της Γάζας, που θα συνοδευτεί από απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων, στο πλαίσιο έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ που γέννησαν ελπίδες εν μέσω του πολέμου που θα συμπληρώσει σε μια εβδομάδα επτά μήνες.

Μετά τη συνάντηση χθες Δευτέρα στο Κάιρο με αντιπροσώπους των κυβερνήσεων της Αιγύπτου και του Κατάρ, χωρών που μεσολαβούν, μαζί με τις ΗΠΑ, αντιπροσωπεία της Χαμάς αναχώρησε από το Κάιρο για τη Ντόχα, όπου βρίσκεται το πολιτικό γραφείο της, και θα επιστρέψει για να δώσει απάντηση «το ταχύτερο δυνατόν», σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Σύμφωνα εξάλλου με «αιγυπτιακές πηγές», που επικαλέστηκε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Αλ Καχέρα, που θεωρείται γενικά πως έχει δεσμούς με τις μυστικές υπηρεσίες της Αιγύπτου, η αντιπροσωπεία «θα επιστρέψει με γραπτή απάντηση στην πρόταση».

Εν αναμονή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν -αντιμέτωπος με κύμα διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων στα πανεπιστήμια- ζήτησε από τους ηγέτες του Κατάρ και της Αιγύπτου να κάνουν «το παν εντός των δυνάμεών τους για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς», καθώς σε αυτό βλέπει «το μοναδικό εμπόδιο στην άμεση κατάπαυση του πυρός».

Στο Ριάντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν είπε πως «ελπίζει» πως η Χαμάς θα δώσει θετική απάντηση στην κατ’ αυτόν «εξαιρετικά γενναιόδωρη» πρόταση «από πλευράς Ισραήλ».

Η πρόταση προβλέπει «κατάπαυση του πυρός 40 ημερών» και την «απελευθέρωση χιλιάδων παλαιστίνιων φυλακισμένων σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση αυτών των ομήρων», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον, επίσης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, έχει υπάρξει μόνο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας επτά ημερών, στα τέλη του Νοεμβρίου. Είχε επιτρέψει να αφεθούν ελεύθεροι κάπου 80 όμηροι με ισραηλινή ή διπλή υπηκοότητα με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινές φυλακές.

Μετά το Ριάντ, ο κ. Μπλίνκεν αναμένεται σήμερα στο Ισραήλ στο πλαίσιο νέας περιοδείας του στην περιοχή, με σκοπό να δώσει ώθηση στην προσπάθεια να υπάρξει νέα κατάπαυση του πυρός στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο όπου εκτυλίσσεται μείζων ανθρωπιστική κρίση.

Ράφα ή κατάπαυση του πυρός;

Στο Ριάντ, ο κ. Μπλίνκεν επανέλαβε εξάλλου την αντίθεση της Ουάσιγκτον σε ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, η οποία έχει μετατραπεί σε απέραντο καταυλισμό εκτοπισμένων, φιλοξενεί σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο Παλαιστίνιους, με τις ανθρωπιστικές και υγειονομικές συνθήκες να χαρακτηρίζονται καταστροφικές.

Αψηφώντας τις ανησυχίες και τις προειδοποιήσεις πρωτευουσών και ανθρωπιστικών οργανώσεων, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει να δηλώνει αποφασισμένος να διατάξει την επιχείρηση αυτή, που χαρακτηρίζει απαραίτητη για να «νικηθεί» η Χαμάς και να απελευθερωθούν οι όμηροι.

«Αν υπάρξει συμφωνία (σ.σ. κατάπαυσης του πυρός) θα αναστείλουμε την επιχείρηση στη Ράφα», δήλωσε το σαββατοκύριακο ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Ισραέλ Κατς στο τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 12.

«Ζητάμε όλος ο κόσμος να ζητήσει διαρκή κατάπαυση του πυρός, αυτό φτάνει», είπε χθες ο Αμπού Τάχα, με το βλέμμα στραμμένο σε νεκρούς συγγενείς του στο νοσοκομείο Νάτζαρ στη Ράφα. Στην πόλη, εκτοπισμένες οικογένειες υποφέρουν από τη ζέστη, χωρίς τρεχούμενο νερό, μετά βίας προστατευμένες από τον ήλιο κάτω από τις σκηνές.

Μητέρα, η Ρανίν, διαμαρτυρόταν πως το νερό που πίνουν είναι ζεστό και ότι τα παιδιά της «δεν αντέχουν άλλο τη ζέστη, τις μύγες και τα κουνούπια», κρατώντας στην αγκαλιά της μωρό με πρόσωπο πρησμένο από τα τσιμπήματα.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, η UNRWA, προειδοποίησε πως καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ξανά, «ο κίνδυνος εξάπλωσης ασθενειών αυξάνεται».

Στο μεταξύ ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν χθες τουλάχιστον σαράντα Γαζαίους. Τρία σπίτια χτυπήθηκαν στη Ράφα. Στην πόλη της Γάζας, επλήγησαν δυο σπίτια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι ένοικοί τους και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι. Στη Νουσέιρατ, αφού νύχτωσε βομβαρδίστηκε σπίτι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δημοσιογράφος.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως υπέστη δυο απώλειες στην κεντρική Γάζα προχθές Κυριακή.

«Ελπίδα»

Η κυβέρνηση της Αιγύπτου διαβεβαίωσε χθες πως τρέφει την «ελπίδα» πως θα υπάρξει ανακωχή. Όμως ο Ζάχερ Τζαμπαρίν, μέλος της ομάδας των διαπραγματευτών της Χαμάς, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είναι «πολύ νωρίς για να μιλήσουμε περί θετικής ατμόσφαιρας στις διαπραγματεύσεις».

Η Χαμάς απαιτεί πάνω απ’ όλα «μόνιμη κατάπαυση του πυρός» στον θύλακο, κάτι που το Ισραήλ απορρίπτει, την «πλήρη αποχώρηση» του ισραηλινού στρατού και σαφές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της ανοικοδόμησης, είπε.

Κατά πληροφορίες ΜΜΕ, η ισραηλινή κυβέρνηση πολέμου απαιτούσε αρχικά να αφεθούν ελεύθεροι 40 όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, προτού επιτρέψει στους διαπραγματευτές να κατεβάσουν τον αριθμό αυτό.

Σύμφωνα με τουλάχιστον ένα δημοσίευμα, το Ισραήλ αξιώνει κατ’ ελάχιστον την απελευθέρωση γυναικών, είτε ανήκουν στις τάξεις του στρατού, είτε όχι, και των ανδρών που είναι άνω των 50, ή έχουν προβλήματα υγείας.

Χθες, συγγενείς δυο ισραηλινών ομήρων που εμφανίστηκαν σε βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα από τη Χαμάς το Σάββατο ζήτησαν την άμεση απελευθέρωσή τους.

Από «το Ισραήλ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ (...) ζητάμε να κάνουν άμεσα όλα όσα μπορούν να για γυρίσουν οι δικοί μας σπίτι τώρα», είπε η Ελάν Σίγκελ, κόρη του Κιθ Σίγκελ, 64 ετών, που απήχθη από μαχητές της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ;

Εκείνη την ημέρα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο Ισραήλ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, 129 από αυτούς παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, όμως τουλάχιστον 34 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Στην ευρεία στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα στον παλαιστινιακό θύλακο, υποσχόμενο να αφανίσει τη Χαμάς, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 34.488 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που οι ισραηλινές αρχές χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Ανώτεροι ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, όπως για παράδειγμα ρεπορτάζ της εφημερίδας Times of Israel, για το ενδεχόμενο έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε την Κυριακή από τον Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, να βοηθήσει για να μην εκδοθούν εντάλματα σύλληψης, που θα μπορούσαν να βάλουν στο στόχαστρο τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

