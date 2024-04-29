Λογαριασμός
Ισραήλ: Νέες διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ από συγγενείς ομήρων για κατάπαυση του πυρός

Οι οικογένειες των ομήρων ζητούν από την κυβέρνηση Νετανιάχου να έρθει σε συμφωνία με τη Χαμάς προκειμένου να επιστρέψουν οι όμηροι στις οικογένειές τους

Συγγενείς αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα διαδηλώνουν μπροστά από το υπουργείο Άμυνας στο Τελ Αβίβ, ζητώντας από την ισραηλινή κυβέρνηση να συμφωνήσει με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων.

Οι οικογένειες καλούν την κυβέρνηση να εργαστεί για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, ακόμη και αν το τίμημα ήταν το τέλος του πολέμου, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι διαδηλώσεις έρχονται την ώρα που μια νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός βρίσκεται υπό συζήτηση ενώ προ ημερών δόθηκαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν δύο Ισραηλινούς αιχμαλώτους να απαιτούν από την κυβέρνηση Νετανιάχου να εργαστεί για την απελευθέρωσή τους λέγοντας ότι ζουν υπό δύσκολες συνθήκες λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών. 

