Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν την πίεσή τους με σκοπό την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, τον πρώτο σταθμό της έβδομης επίσκεψής του - από την έναρξη του πολέμου - στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν υπογράμμισε πως «η Χαμάς έχει ενώπιον της μία εξαιρετικά, εξαιρετικά γενναιόδωρη πρόταση εκ μέρους του Ισραήλ» καλώντας την να την αποδεχθεί το συντομότερο δυνατό.

Όσο ο κ. Μπλίνκεν μιλούσε στη Σαουδική Αραβία, η αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτανε στο Κάιρο, προκειμένου να συζητήσει τη νέα αυτή πρόταση με εκπροσώπους από το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Το τι ακριβώς περιλαμβάνει η εν λόγω πρόταση παραμένει, επισήμως, άγνωστο. Σύμφωνα όμως με τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Κάμερον, σε αυτή προβλέπεται παύση των εχθροπραξιών για 40 ημέρες σε συνδυασμό με την απελευθέρωση ομήρων και την αποφυλάκιση από τις ισραηλινές φυλακές Παλαιστινίων κρατούμενων.

Την ίδια στιγμή, πηγές που επικαλούνται διεθνή Μέσα Ενημέρωσης κάνουν λόγο πως στο υπό συζήτηση σχέδιο συμφωνίας, το Ισραήλ δηλώνει πρόθυμο να αποδεχθεί την απελευθέρωση 33 ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατούμενων, αλλά και μία δεύτερη φάση εκεχειρίας η οποία περιλαμβάνει μία «περίοδο διαρκούς ηρεμίας» ως απάντηση στο αίτημα της Χαμάς για μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Στις αρχές Απριλίου, η Χαμάς είχε απορρίψει πρόταση του Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός διάρκειας έξι εβδομάδων και απελευθέρωση 40 γυναικών, παιδιών, ηλικιωμένων και αρρώστων ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατούμενων, καθώς επέμεινε στο αίτημά της για μόνιμη κατάπαυση του πυρός που θα οδηγούσε σε πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των εκτοπισμένων αμάχων στις εστίες τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, το Ισραήλ, αυτή τη φορά, συμπεριλαμβάνει στην πρότασή του την επιστροφή αμάχων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και την απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τον διάδρομο που κόβει στα δύο τον παλαιστινιακό θύλακα και εμποδίζει τη μετακίνηση πληθυσμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης και τους Financial Times, το Τελ Αβίβ μειώνει τον αριθμό των ομήρων στους 33 από τους 40.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τόνιζε το βράδυ της Κυριακής ότι «το κλίμα είναι θετικό εκτός εάν τεθούν νέα εμπόδια από το Ισραήλ».

Αισιόδοξος δήλωνε, όμως, και χθες, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι, τονίζοντας ότι «η πρόταση έχει λάβει υπόψη τις θέσεις και των δύο πλευρών (...) και περιμένουμε την απόφασή τους».

Ωστόσο, καθώς οι ελπίδες ότι Ισραήλ και Χαμάς θα καταλήξουν σε συμφωνία αναπτερώνονται, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν τις φονικές τους αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα σκοτώνοντας τουλάχιστον 25 τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, είχε ήδη τονίσει εκ νέου το βράδυ της Κυριακής στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου τη θέση της Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να την επαναλαμβάνει από τη Σαουδική Αραβία, λίγες ώρες προτού συνεχίσει την περιοδεία του σε Ιορδανία και Ισραήλ.

«Έχουμε πει, ξεκάθαρα, εδώ και καιρό, ότι χωρίς ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να διασφαλίσει ότι οι άμαχοι δεν θα πληγούν, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μία μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπλίνκεν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, όμως, να εξακολουθεί να δέχεται πίεση από ορισμένους υπουργούς του να προχωρήσει σε επίθεση κατά του «τελευταίου οχυρού της Χαμάς», όπως αποκαλεί το Τελ Αβίβ την ασφυκτικά γεμάτη από εκτοπισμένους αμάχους, πόλη της Ράφα.

