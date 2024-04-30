Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε από τον εμίρη του Κατάρ και τον πρόεδρο της Αιγύπτου να «κάνουν το παν εντός των δυνάμεών τους» για να εξασφαλίσουν ότι η Χαμάς θα προχωρήσει στην απελευθέρωση ομήρων που κρατά στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο Λευκός Οίκος.

Ουάσιγκτον, Ντόχα και Κάιρο μεσολαβούν τους τελευταίους μήνες στις έμμεσες διαπραγματεύσεις προκειμένου να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος βομβαρδίζεται ακατάπαυστα και παραμένει υπό απόλυτη πολιορκία από το Ισραήλ μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Αντιπρόσωποι της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Χαμάς συναντήθηκαν χθες στο Κάιρο. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αναμένεται να απαντήσει στην πρόταση για την κήρυξη δεύτερης κατάπαυσης του πυρός, συνοδευόμενη από την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων.

Ο κ. Μπάιντεν μίλησε χθες με τον εμίρη του Κατάρ, τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, για την «πρόταση στο τραπέζι επί του παρόντος», ανέφεραν οι υπηρεσίες του στα δυο σχεδόν πανομοιότυπα δελτία Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα.

Ο αμερικανός πρόεδρος παρότρυνε τους δυο άραβες ηγέτες, που έχουν στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ, να κάνουν «το παν εντός των δυνάμεών τους για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς», καθώς σε αυτό βλέπει «το μοναδικό εμπόδιο στην άμεση κατάπαυση του πυρός».

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς επιβεβαίωσε πως η αντιπροσωπεία του κινήματος αναχώρησε από το Κάιρο για τη Ντόχα, όπου βρίσκεται το πολιτικό γραφείο της, και θα επιστρέψει για να δώσει απάντηση «το ταχύτερο δυνατόν».

Στο Ριάντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν είπε χθες ότι «ελπίζει» πως η Χαμάς θα δώσει θετική απάντηση στην κατ’ αυτόν «εξαιρετικά γενναιόδωρη» πρόταση «από πλευράς του Ισραήλ».

Η πρόταση προβλέπει «κατάπαυση του πυρός 40 ημερών» και την «απελευθέρωση χιλιάδων παλαιστίνιων φυλακισμένων σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση αυτών των ομήρων», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον, επίσης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, έχει υπάρξει μόνο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας επτά ημερών, στα τέλη του Νοεμβρίου.

Αψηφώντας τις ανησυχίες και τις προειδοποιήσεις πρωτευουσών και ανθρωπιστικών οργανώσεων, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει να δηλώνει αποφασισμένος να διατάξει χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, η οποία έχει μετατραπεί σε απέραντο καταυλισμό εκτοπισμένων, φιλοξενεί σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο Παλαιστίνιους, με τις ανθρωπιστικές και υγειονομικές συνθήκες να χαρακτηρίζονται καταστροφικές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.