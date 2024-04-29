Την δική τους μάχη εδώ και βδομάδες δίνουν διαμεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ που προσπαθούν να επιτύχουν μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή ομήρων με τον χρόνο να μετρά πλέον αντίστροφα για μια ισραηλινή επέμβαση στη Ράφα.

Προς το παρόν υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τη «εξαιρετικά γενναιόδωρη» προσφορά του Ισραήλ όπως την χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν με τη Χαμάς να την εξετάζει όπως φαίνεται με θετική ματιά. Ωστόσο, ζητάει ορισμένες διευκρινήσεις από τους διαμεσολαβητές και θέτει ορισμένα ερωτήματα, πριν δώσει την τελική της απάντηση. Ο ανώτερος εκπρόσωπος της Χαμάς Οσάμα Χαμντάν μιλώντας στο Al Jazeera εξέφρασε τους φόβους του ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί στην πραγματικότητα την πλήρη αποχώρησή του από τη Γάζα. Ο ίδιος επανέλαβε τη θέση της οργάνωσης για κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης των στρατευμάτων από τη Γάζα και την επιστροφή των Παλαιστινίων στα σπίτια τους.

«Είναι σαφές από την ισραηλινή πρόταση ότι εξακολουθούν να επιμένουν σε δύο βασικά ζητήματα. Δεν θέλουν πλήρη κατάπαυση του πυρός και δεν μιλάνε, με σοβαρό τρόπο, για αποχώρηση από τη Γάζα. Στην πραγματικότητα, εξακολουθούν να μιλούν για την παρουσία τους… που σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να [κατέχουν] τη Γάζα», είπε.

«Έχουμε σοβαρά ερωτήματα που θέλουμε να θέσουμε προς τους διαμεσολαβητές. Εάν [υπάρχουν] θετικές απαντήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε» τόνισε.

Μέσα στο επόμενο 24ωρο η Χαμάς αναμένεται είτε να την αποδεχτεί σκορπώντας ελπίδες αισιοδοξίας και για πιθανό τέλος του πολέμου ή να την αρνηθεί δημιουργώντας ένα νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, η τρέχουσα πρόταση που έχει υποβληθεί στη Χαμάς περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός για 40ημέρες και την απελευθέρωση χιλιάδων Παλαιστινίων αιχμαλώτων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι περιλαμβάνει νέα διατύπωση σχετικά με την αποκατάσταση της ηρεμίας με σκοπό να ικανοποιήσει ένα από τα βασικά αιτήματα της Χαμάς, την μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ισραήλ μείωσε σε 33 τον αριθμό των ομήρων που ζητά να απελευθερώσει η Χαμάς, ως μια ένδειξη υποχώρησης και αναζήτησης κοινού εδάφους για την επίτευξη τελικώς κατάπαυση του πυρός.

«Η τρέχουσα πρόταση ενώπιον της Χαμάς περιλαμβάνει την απελευθέρωση δυνητικά χιλιάδων Παλαιστινίων κρατουμένων», υποστήριξε σήμερα, ο Κάμερον. «Ελπίζω η Χαμάς να αποδεχθεί την πρόταση που έχει μπροστά της», πρόσθεσε, λέγοντας ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι αιχμάλωτοι.

Ο Κάμερον υποστήριξε επίσης ότι η ηγεσία της Χαμάς και οι υπεύθυνοι για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου πρέπει να εγκαταλείψουν τη Γάζα για «να έχουν έναν πολιτικό ορίζοντα για μια λύση δύο κρατών».

Την αισιοδοξία του πως αυτή τη φορά θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών εξέφρασε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν από το Ριάντ. «Πρέπει να πάρουν μια απόφαση και πρέπει να το κάνουν γρήγορα (...)» και «ελπίζω πως θα λάβουν τη σωστή απόφαση» είπε, αναφερόμενους στους ηγέτες της Χαμάς.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε επίσης πως η διπλωματία απέτρεψε την εξάπλωση του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς πέρα από τη Λωρίδα της Γάζας. «Περάσαμε πολύ κοντά από μια κλιμάκωση ή μια επέκταση της σύγκρουσης και πιστεύω πως χάρη στις πολύ στοχευμένες και πολύ αποφασιστικές προσπάθειές μας, μπορέσαμε να την αποτρέψουμε», είπε ο Μπλίνκεν.

Αισιόδοξος δήλωσε και ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Σαμέχ Σουκρή για μια συμφωνία. «Η πρόταση έλαβε υπόψη τις θέσεις και των δύο πλευρών», είπε. «Υπάρχουν παράγοντες που θα έχουν αντίκτυπο στις αποφάσεις και των δύο πλευρών, αλλά ελπίζω ότι όλοι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων».

Αυξάνονται οι πιέσεις προς το Ισραήλ για επίτευξη συμφωνίας

Η ισραηλινή κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενη πίεση από τους παγκόσμιους συμμάχους της και τις οικογένειες των ομήρων να υπάρξει μια συμφωνία με τον ίδιο τον ισραηλινό πρωθυπουργό ωστόσο, να φαίνεται πως βρίσκεται μια ανάσα προτού δώσει το «πράσινο φως» για εισβολή στη Ράφα. Σε περίπτωση μάλιστα που αποτύχουν και αυτή τη φορά οι διαπραγματεύσεις μια τέτοια επίθεση θεωρείται από πολλούς αναπόφευκτη.

Το τηλεφώνημα που είχαν χθες, Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να επικεντρώθηκε στις διαπραγματεύσεις. Συζήτησαν επίσης την ανάγκη να διατηρηθεί η πρόσφατη αύξηση της βοήθειας που φτάνει στη Γάζα ενώ οι ΗΠΑ επέμειναν πως είναι αντίθετες σε μια πλήρους κλίμακας επίθεση στη νότια πόλη Ράφα, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι έχουν βρει καταφύγιο.

Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με αντικρουόμενες φωνές και πιέσεις από τους ίδιους τους υπουργούς του σχετικά με τη Ραφα αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν για «ταπεινωτική ήττα του» σε περίπτωση που δεχθεί τη συμφωνία και αναγκαστεί να βάλει στο συρτάρι τα σχέδιά του.

Από την μία ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ισραήλ Κατς, δήλωσε χθες, Κυριακή ότι ο ισραηλινός στρατός θα «αναστείλει την επιχείρηση» στη Ράφα εάν συμφωνηθεί μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων. Από την άλλη, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότριτς προειδοποίησε τον Νετανιάχου να μην ακυρώσει την επίθεση, λέγοντας ότι εάν δεν καταφέρει να καταστρέψει τη Χαμάς «η κυβέρνηση με επικεφαλής εσάς δεν θα έχει δικαίωμα ύπαρξης».

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ο έτερος ακροδεξιός κυβερνητικός του εταίρος, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, επανέλαβε ανάρτηση της 30ής Ιανουαρίου στο Χ, που είχε κάνει κατά την διάρκεια προηγούμενου γύρου διαπραγματεύσεων: «Υπενθύμιση: μία ανεύθυνη συμφωνία = διάλυση της κυβέρνησης».

Αν και το πρωθυπουργικό γραφείο δεν αντέδρασε στις δηλώσεις αυτές, ο Μπένι Γκαντς, ο κεντρώος πρώην υπουργός Άμυνας που συμμετέχει στο πολεμικό συμβούλιο του Νετανιάχου από τον Οκτώβριο, δήλωσε ότι η απελευθέρωση των ομήρων προέχει της επίθεσης στη Ράφα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.