Αντιπροσωπεία της Χαμάς εγκατέλειψε το Κάιρο και «θα επιστρέψει» με «απάντηση» στην πιο πρόσφατη πρόταση που της έχει υποβληθεί για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, συνοδευόμενη από απελευθέρωση ομήρων, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσο ενημέρωσης το οποίο θεωρείται γενικά πως έχει δεσμούς με τις αιγυπτιακές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με «αιγυπτιακές πηγές» που επικαλέστηκε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Αλ Καχέρα, η αντιπροσωπεία αναχώρησε από το Κάιρο και «θα επιστρέψει με γραπτή απάντηση στην πρόταση».

