Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε σήμερα την ελπίδα ότι η Χαμάς θα αποδεχθεί μια «εξαιρετικά γενναιόδωρη» πρόταση προκειμένου να σταματήσει η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων.

«Η Χαμάς έχει ενώπιόν της μια εξαιρετικά, εξαιρετικά γενναιόδωρη πρόταση εκ μέρους του Ισραήλ», δήλωσε ο Μπλίνκεν στο Ριάντ, στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Πρέπει να πάρουν μια απόφαση και πρέπει να το κάνουν γρήγορα (...)» και «ελπίζω πως θα λάβουν τη σωστή απόφαση» είπε, αναφερόμενους στους ηγέτες της Χαμάς.

Εξάλλου, ο Μπλίνκεν επανέλαβε, την παρομονή ταξιδιού του στο Ισραήλ, την αντίθεση της χώρας του σε μια ισραηλινή επίθεση στην υπερπληθή πόλη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Δεν έχουμε δει ακόμη ένα σχέδιο που να μας επιτρέπει να πιστέψουμε ότι οι άμαχοι μπορούν να προστατευθούν αποτελεσματικά», δήλωσε ο Μπλίνκεν στη διάρκεια συνάντησης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Ριάντ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε επίσης πως η διπλωματία απέτρεψε την εξάπλωση του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς πέρα από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Περάσαμε πολύ κοντά από μια κλιμάκωση ή μια επέκταση της σύγκρουσης και πιστεύω πως χάρη στις πολύ στοχευμένες και πολύ αποφασιστικές προσπάθειές μας, μπορέσαμε να την αποτρέψουμε», είπε ο Μπλίνκεν.

Σχετικά με την εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας, ο Άντονι Μπλίνκεν είπε πως το σύμφωνο ασφαλείας ανάμεσα στη χώρα του και το Ριάντ για αυτή την εξομάλυνση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

«Η εργασία που η Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν μαζί στο πλαίσιο των συμφωνιών τους είναι, πιστεύω, στο σημείο ολοκλήρωσης», είπε.

Προηγουμένως ο Μπλίνκεν τάχθηκε υπέρ μιας ολοκληρωμένης άμυνας των αραβικών χωρών του Κόλπου απέναντι στο Ιράν.

Ο Μπλίνκεν ξεκίνησε στο Ριάντ την έβδομη επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή από τις 7 Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε πολυαίμακτη επίθεση εναντίον του Ισραήλ, που οδήγησε στον πόλεμο εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας μια αυξανόμενη πίεση τις κοινής γνώμης υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός.

Είναι επίσης το πρώτο ταξίδι του Μπλίνκεν στην περιοχή μετά την επίθεση που εξαπέλυσε στα μέσα Απριλίου το Ιράν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

«Αυτή η επίθεση έκανε φανερή την οξεία και αυξανόμενη απειλή που αποτελεί το Ιράν, αλλά και την επιτακτική ανάγκη για κοινή δουλειά για μια ολοκληρωμένη άμυνα», δήλωσε ο Μπλίνκεν προς τους ομολόγους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, οι οποίοι συνεδριάζουν στο Ριάντ.

Χαμάς: Θετικό το κλίμα σε πρώτο στάδιο

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς αναμένεται να δώσει σήμερα την απάντησή του στην πρόταση για αμοιβαία κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία και αντιμέτωπο με λιμό, συμφωνία που προβλέπει επίσης την απελευθέρωση δεκάδων ισραηλινών ομήρων.

Θα γίνει στο Κάιρο τριμερής συνάντηση Αιγύπτου/Κατάρ/Χαμάς· επικεφαλής της αντιπροσωπείας αυτής της τελευταίας αναμένεται να είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, μέλος του πολιτικού βραχίονα του κινήματος, με ενεργή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς, η οποία μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Η ατμόσφαιρα είναι θετική, αν εξαιρεθούν τα νέα εμπόδια που τίθενται από το Ισραήλ», είπε. «Δεν προέκυψε κανένα μείζον πρόβλημα στις παρατηρήσεις και στα αιτήματα που θα υποβληθούν από τη Χαμάς για το περιεχόμενο της πρότασης» στη συνάντηση, πρόσθεσε η πηγή.

Πρόκειται για πρόταση που καταρτίστηκε από το Κάιρο και τροποποιήθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση. Είναι προφανώς εναλλακτική σε αυτήν της Χαμάς, η οποία στα μέσα Απριλίου επέμενε να ζητεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας — υπόθεση την οποία η κυβέρνηση του Ισραήλ αρνείται να συζητήσει καν.

Οι λεπτομέρειες της πρότασης δεν έχουν γίνει γνωστές. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλέστηκε ισραηλινούς αξιωματούχους, περιλαμβάνει τη βούληση να συζητηθεί η αποκατάσταση «διαρκούς ηρεμίας» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η συνάντηση του Καΐρου θα γίνει σχεδόν επτά μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου, έναυσμα του οποίου ήταν η πολυαίμακτη επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ προσπαθούν, μάταια ως τώρα, να πείσουν τις αντιμαχόμενες πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.

Στα τέλη Νοεμβρίου, εκεχειρία μιας εβδομάδες επέτρεψε την απελευθέρωση 80 ομήρων που κράταγε η Χαμάς και, σε αντάλλαγμα, 240 Παλαιστίνιων εγκλείστων σε ισραηλινές φυλακές.

Και στη μια και στην άλλη πλευρά, επρόκειτο κυρίως για γυναίκες και παιδιά.

