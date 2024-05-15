Το δημοφιλές ετήσιο σόου της Victoria’s Secret, με την επίδειξη πανάκριβων εσωρούχων από σούπερ μοντέλα με φτερά αγγέλων, θα επιστρέψει φέτος ύστερα από έξι χρόνια.

Η Victoria’s Secret ανακοίνωσε σήμερα μέσω Instagram ότι θα επαναφέρει το σόου, χωρίς να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία. Άφησε πάντως να εννοηθεί ότι θα είναι ανανεωμένο, με αλλαγές στην παρουσίαση.

Στο σόου – το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό για το φαντασμαγορικό σκηνικό, τις περίτεχνες δημιουργίες και τους στηθόδεσμους με κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων – έχουν συμμετάσχει ορισμένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα στον κόσμο, όπως η Αντριάνα Λίμα, η Ναόμι Κάμπελ και η Μπέλα Χαντίντ, ενώ έχουν εμφανιστεί κορυφαίοι καλλιτέχνες, όπως η Ριάνα, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τζάστιν Μπίμπερ.

«To Victoria's Secret Fashion Show 2024 θα προσφέρει ακριβώς αυτό που ζητούν οι πελάτες μας – λάμψη, πασαρέλα, μόδα, κέφι, φτερά, ψυχαγωγία – όλα υπό ένα ισχυρό, σύγχρονο πρίσμα που αντικατοπτρίζει αυτό που είμαστε σήμερα», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το πρώτο σόου της Victoria's Secret διοργανώθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης το 1995 και η τελευταία πασαρέλα των «αγγέλων» έγινε τον Δεκέμβριο του 2018. Πέρυσι είχε προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Victoria's Secret World Tour» στη συνδρομητική πλατφόρμα Amazon Prime.

Πηγή: skai.gr

