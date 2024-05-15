Έκρηξη οργής στους δρόμους, και δυτικές αντιδράσεις, προκαλεί η υιοθέτηση από τη Βουλή του ρωσικής έμπνευσης νόμου περί «ξένων πρακτόρων»

Χιλιάδες άνθρωποι στη Γεωργία διαδήλωσαν χθες, Τρίτη, το βράδυ, αφού το κοινοβούλιο υιοθέτησε το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, που είναι εμπνευσμένο από ρωσική νομοθεσία, ενώ οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να αναθεωρήσουν τις σχέσεις τους με το Τμπιλίσι.

Κατά την τρίτη και τελευταία ανάγνωση του νομοσχεδίου χθες, 84 Γεωργιανοί βουλευτές ψήφισαν «υπέρ» και 30 «κατά».

Μπροστά από το κοινοβούλιο περίπου 2.000 διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί φωνάζοντας: «Όχι στον ρωσικό νόμο!», ενώ στο σημείο είχε αναπτυχθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη.

Massive crowds of pro-EU protesters out on the streets of Tbilisi tonight



They want their country’s future to be with the EU and not Russia



🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/rVvskoBVUu — Visegrád 24 (@visegrad24) May 14, 2024

Αργότερα οι διαδηλωτές έκλεισαν μεγάλη λεωφόρο στο κέντρο της Τιφλίδας, ενώ 13 άνθρωποι συνελήφθησαν «επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές της αστυνομίας», σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Τώρα το νομοσχέδιο πρέπει να υπογραφεί από την πρόεδρο της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, η οποία έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει βέτο. Ωστόσο, το κοινοβούλιο μπορεί να το παρακάμψει, διεξάγοντας νέα ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου.



Βάσει του νομοσχεδίου όλοι οι οργανισμοί που λαμβάνουν περισσότερο από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό θα χαρακτηρίζονται ξένοι πράκτορες.

Οι αντίπαλοί του το έχουν χαρακτηρίσει «ρωσικό νόμο», καθώς το συγκρίνουν με τη ρωσική νομοθεσία που χρησιμοποιήθηκε για να στοχοποιήσει τους αντιπάλους του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Εξάλλου θεωρούν ότι είναι κρίσιμο για το μέλλον της Γεωργίας, καθώς θα καθορίσει αν η χώρα θα προχωρήσει προς την ένταξή της στην ΕΕ ή θα στραφεί περισσότερο προς τη Ρωσία.

Από την πλευρά της η γεωργιανή κυβέρνηση αναφέρει ότι ο νόμος αυτός είναι απαραίτητος για την προώθηση της διαφάνειας, για την αντιμετώπιση των «ψευδοφιλελεύθερων αξιών» που προωθούν ξένοι και για να διατηρηθεί η αυτονομία της χώρας.



Το 2023 μαζικές διαδηλώσεις είχαν αναγκάσει το κυβερνών κόμμα, το «Γεωργιανό όνειρο», να εγκαταλείψει αντίστοιχο νομοσχέδιο. Όμως αυτή τη φορά οι βουλευτές της πλειοψηφίας το ενέκριναν, παρά τις αντιδράσεις των πολιτών.

Europe, can you hear us?



We here in Tbilisi are rooting for our European future. pic.twitter.com/s7gnbLh4pz — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) May 14, 2024

ΗΠΑ και Ρωσία

Στην Ουάσινγκτον ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ «ανησυχούν βαθιά» για το νομοσχέδιο, με την εκπρόσωπο Καρίν Ζαν-Πιέρ να δηλώνει ότι, «αν υιοθετηθεί αυτή η νομοθεσία, θα αναγκαστούμε να επανεξετάσουμε θεμελιωδώς τις σχέσεις μας με τη Γεωργία».

Ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Ο’ Μπράιεν, που βρίσκεται στο Τιφλίδα, επεσήμανε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να επιβάλει οικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις σε Γεωργιανούς αξιωματούχους, αν δεν γίνουν αλλαγές στο νομοσχέδιο ή αν οι δυνάμεις της τάξης διαλύσουν με τη βία τις διαδηλώσεις εναντίον του.

«Αν το νομοσχέδιο προχωρήσει χωρίς να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αυτή η ρητορική και η δυσφήμηση εναντίον των ΗΠΑ και άλλων εταίρων μας συνεχιστεί, πιστεύω ότι η σχέση μας κινδυνεύει», εκτίμησε ο Ο’ Μπράιεν.

2am in Tbilisi. The energy these protesters have after their parliamentary defeat today… It’s not over for them. pic.twitter.com/TgZ72zTXMC — Ben Tavener (@BenTavener) May 14, 2024

Εξάλλου η βοήθεια των 390 εκατ. δολαρίων, που παρέχουν ετησίως οι ΗΠΑ στη Γεωργία, «θα επανεξεταστεί, αν θεωρηθούμε αντίπαλοι και όχι πλέον εταίροι», πρόσθεσε.

Στη Βρετανία η υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για την Ευρώπη Νουσράτ Γκάνι ζήτησε από τη γεωργιανή κυβέρνηση «να αποσύρει το νομοσχέδιο αυτό», εκτιμώντας ότι «δεν συνάδει με τις δημοκρατικές αξίες μιας χώρας που επιθυμεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ».

Η ΕΕ, η οποία έδωσε τον Δεκέμβριο στη Γεωργία καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρα, έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι το νομοσχέδιο θα αποτελέσει εμπόδιο για την περαιτέρω ένταξη του Τιφλίδα στο μπλοκ.

Το κυβερνών Γεωργιανό Όνειρο δηλώνει ότι επιθυμεί η χώρα να ενταχθεί τόσο στην ΕΕ όσο και στο ΝΑΤΟ, αν και τους τελευταίους μήνες έχει υιοθετήσει αντιδυτική ρητορική.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Γεωργίανοί στηρίζουν ένθερμα την ένταξη της χώρας τους στην ΕΕ, ενώ πολλοί είναι εχθρικοί προς τη Ρωσία, καθώς στηρίζει τις αποσχισθείσες περιοχές της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας.

#Tbilisi: I know what this grandpa is thinking right now. He sees these students as a source of sunshine and hope. these are the best times of his life, and he is proud of them. 🇬🇪🇪🇺



Together, till the end! pic.twitter.com/uqNBhethrm — Little Soldier Fella 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@soldier_fella) May 15, 2024

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαιρέτισε χθες «την έντονη επιθυμία των Γεωργιανών αξιωματούχων να προστατεύσουν τη χώρα τους από οποιαδήποτε κατάφωρη παρέμβαση».

Η αντιπαράθεση για το νομοσχέδιο φέρνει επίσης στο φως την επιρροή του Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, ενός πλούσιου επιχειρηματία ο οποίος κατηγορείται ότι κινεί από το παρασκήνιο τα νήματα της πολιτικής ζωής της Γεωργίας.

Ο Ιβανισβίλι διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας από το 2012 ως το 2013 και σήμερα είναι επίτιμος πρόεδρος του Γεωργιανού Ονείρου. Πιστεύεται ότι έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία, χώρα στην οποία έκανε περιουσία. Αν και διαβεβαιώνει ότι επιθυμεί την ένταξη της Γεωργίας στην ΕΕ, πρόσφατα έκανε δηλώσεις εχθρικές προς τη Δύση, και θεωρεί τις μη κυβερνητικές οργανώσεις εσωτερικό εχθρό.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

