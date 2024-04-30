Ο διευθυντής της L'Enquêteur, της κυριότερης ιδιωτικής εφημερίδας του Νίγηρα, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και προφυλακίστηκε χθες Δευτέρα σε κέντρο κράτησης στην πρωτεύουσα Νιαμέ, καθώς κατηγορείται από τις αρχές πως κατάφερε «πλήγμα στην εθνική άμυνα», δήλωσε συνήγορός του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο Ιντρισά Σουμανά Μαϊγκά (...) τέθηκε υπό κράτηση στη φυλακή της Νιαμέ κατά διαταγή δικαστή για ‘πλήγμα στην εθνική άμυνα’», είπε ο δικηγόρος του, ο Καφουγκού Ουσμάν Μπεν.

Σύμφωνα με τον ποινικολόγο, η σύλληψη και η φυλάκιση του εντολέα του σχετίζονται με άρθρο που δημοσιεύθηκε στη L'Enquêteur την 25η Απριλίου, υπό τον τίτλο «Φερόμενη εγκατάσταση εξοπλισμού υποκλοπών σε δημόσια κτίρια από ρώσους πράκτορες»: στο κείμενο, η εφημερίδα διερωτήθηκε «ποιοι ακριβώς είναι στόχοι παρακολούθησης και γιατί».

Ο κ. Σουμανά Μαϊγκά τέθηκε υπό κράτηση την Πέμπτη και οδηγήθηκε χθες Δευτέρα ενώπιον δικαστή, σύμφωνα με ανακοίνωση της συλλογικότητας Πλαίσιο Δράσεων Επαγγελματιών των Μέσων Ενημέρωσης (CAPM), που ιδρύθηκε πρόσφατα από νιγήριους δημοσιογράφους. Η CAPM απαίτησε ο διευθυντής της εφημερίδας να «απελευθερωθεί».

Μετά το πραξικόπημα που ανέτρεψε τον εκλεγμένο πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ την 26η Ιουλίου 2023, το νέο στρατιωτικό καθεστώς απαίτησε πολύ γρήγορα κι εξασφάλισε την αποχώρηση αποσπάσματος των ενόπλων δυνάμεων της άλλοτε αποικιακής δύναμης, της Γαλλίας, και στράφηκε στη Ρωσία, όπως ακριβώς συνέβη επίσης στο Μαλί και στην Μπουρκίνα Φάσο, κράτη του Σαχέλ αντιμέτωπα με τη βία τζιχαντιστικών οργανώσεων, όπου την εξουσία έχουν καταλάβει οι στρατιωτικοί.

Τη 10η Απριλίου, περίπου εκατό ρώσοι εκπαιδευτές έφθασαν στη Νιαμέ. Το νέο καθεστώς του Νίγηρα παρέλαβε επίσης το πρώτο φορτίο ρωσικού στρατιωτικού υλικού.

Οι ρώσοι εκπαιδευτές αναμένεται να εγκαταστήσουν στον Νίγηρα «σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας» και να «εγγυηθούν την ποιοτική εκπαίδευση» νιγήριων στρατιωτικών «για την αποτελεσματική αξιοποίησή του», σύμφωνα με τις αρχές.

Τον Μάρτιο η Νιαμέ κατήγγειλε συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε ισχύ και έκρινε πως η παρουσία αμερικανικών δυνάμεων, που είχαν αναπτυχθεί στη χώρα στο πλαίσιο του αντιτζιχαντιστικού αγώνα, είναι πλέον «παράνομη».

Η Ουάσιγκτον δέχθηκε στα μέσα Απριλίου να αποσύρει τους 1.000 και πλέον στρατιωτικούς που έχει αναπτύξει στο κράτος του Σαχέλ· βρίσκονται σε εξέλιξη «συνομιλίες» με τη Νιαμέ για τις λεπτομέρειες της αποχώρησής τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

