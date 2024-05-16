Προτάσεις για ευρωπαϊκό «Iron Dome», δηλαδή ένα παρεμφερές αμυντικό αντιαεροπορικό σύστημα με του Ισραήλ, αλλά και για ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη διαφορετική τιμολόγηση από τις πολυεθνικές, κατάθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως ανακοίνωσε στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και στη εκπομπή «Σήμερα». Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν ζητά τη γνώμη κανενός ως προς την άσκηση εθνικής κυριαρχίας.



To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ελληνοτουρκικά

Πρώτον είναι θετικό ότι συνομιλούμε, και οι επαφές μας με την Τουρκία μπαίνουν σε ένα πλαίσιο κανονικότητας χωρίς υπερβολική δραματοποίηση, δεύτερη παρατήρηση στους τελευταίους 14 με 15 μήνες έχει συντελεστεί σημαντική βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων με μηδενική παραβατικότητα στο Αιγαίο τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκτός από την έλλειψη έντασης στο Αιγαίο, έχουμε μια σημαντική πρόοδο στη συνεργασίας μας στο προσφυγικό/ μεταναστευτικό με εξαιρετικά περιορισμένες ροές, συνεργαζόμαστε καλά με την Τουρκία και τρίτον η διευκόλυνση της βίζας που χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από τα ελληνικά νησιά.

Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν άλλαξε τα τελευταία χρόνια με τις κόκκινες γραμμές μας, με την αυτοπεποίθηση, με ενίσχυση του πλέγματος των συμμαχιών μας, χαιρετίζω ότι αφήσαμε πίσω ότι αφήσαμε την περίοδο της έντασης πίσω μας. Μπορούμε να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε χωρίς το δάχτυλο στη σκανδάλη. Η Τουρκία είναι αυτή που έλεγε ότι δεν ήθελε να συνομιλεί με την Ελλάδα, και ο Ερντογάν μαζί μου. Όσον αφορά τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουν, το θέμα δεν αφορά καθόλου την Τουρκία. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσου της Ζακύνθου. Δεν υποκρύπτεται τίποτα. Η Ελλάδα προφανώς δεν ζητά τη γνώμη κανενός ως προς την άσκηση εθνικής κυριαρχίας ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτές τις συζητήσεις με αυστηρά οριοθετημένη την εθνική της γραμμή, τίποτε δεν υποκρύπτεται πίσω από την πρωτοβουλία αυτή, πέρα από την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Μόνη διαφορά μας η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, ξεκαθάρισε εκ νέου ο πρωθυπουργός. Η αντιπολίτευση έχει ορθώσει ξαφνικά σημαία φτηνού πατριωτισμού ενώ παλιά θυμάμαι ότι ήταν υπέρ του ελληνοτουρκικού διαλόγου χωρίς να αναλογίζεται τις επιπτώσεις την επόμενη ημέρα. Εύκολο για μένα είναι η εντός εισαγωγικών «υπερήφανη εξωτερική πολιτική». Από την επίσκεψη αυτή η χώρα δεν ζημιώθηκε πουθενά και προωθήσαμε τις πάγιες θέσεις μας. Η εξωτερική πολιτική θέλει σοβαρότητα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Βόρεια Μακεδονία

Είχα προειδοποιήσει το ’19 ότι η κύρωση μιας συμφωνίας με την οποία διαφωνούσαμε μας υποχρεώνει να την υποχρεώνει να την εφαρμόσουμε ανέφερε, κατηγορώντας τον Στέφανο Κασσελάκη ότι «υιοθετεί τις χειρότερες συνήθειες του προκατόχου του» στο θέμα αυτό. Ο προσδιορισμός «μακεδονικός» δυστυχώς κατοχυρώνεται στη Συμφωνία των Πρεσπών, και αυτή ήταν η μεγάλη μας διαφωνία. Ο επιθετικός προσδιορισμός «μακεδονική εθνότητα» και «μακεδονική γλώσσα».

Προειδοποίησα τη νέα κυβέρνηση των Σκοπίων ότι οποιαδήποτε απόκλιση από την εφαρμογή της Συμφωνίας θα έχει σοβαρές συνέπειες ως προς τις διμερείς σχέσεις μας, αλλά και στον δρόμο της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη. Μού έκανε μεγάλη εντύπωση ότι χθες ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να καταθέσει τα τρία μνημόνια για τις Πρέσπες προς ψήφιση στη Βουλή. Τώρα δηλαδή που βλέπουμε αυτό που υποψιαζόμασταν εδώ και καιρό, ότι μπορεί να έρθει η επόμενη κυβέρνηση, και με κάποιον τρόπο να αμφισβητήσει τον πυρήνα της Συμφωνίας, το erga omnes (έναντι όλων) , τώρα να κυρώσουμε εμείς τα μνημόνια και να ακυρώσουμε οποιοδήποτε διαπραγματευτικό όπλο έχουμε εναντίον των Σκοπίων…



«Είναι μια πράξη η οποία αγγίζει τα όρια του παραλογισμού αυτό που μας ζητάει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. «Εμείς δεν θα κυρώσουμε τα μνημόνια για τις Πρέσπες αν δεν είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι σε όλες τις προβλέψεις της Συμφωνίας των Πρεσπών η άλλη πλευρά συμμορφώνεται» διεμήνυσε ο κ. Μητσοτάκης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ευρωεκλογές

Όλες μου οι παρεμβάσεις ξεκινούν από την ευρωπαϊκή διάσταση. Ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη σημαίνει τελικά όφελος προς τους Έλληνες πολίτες. Σημαίνει περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία αντίστοιχα με αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο προσωπικά το διαπραγματεύτηκα, και θέλω να διεκδικήσω την επόμενη μέρα να έχει και συνέχεια. Για να τα συνδέσω με τα γεωπολιτικά, και με αυτά που συζητούσαμε, είμαι υπέρμαχος χωριστού χρηματοδοτικού εργαλείου για τη χρηματοδότηση ενιαίων δράσεων ευρωπαϊκής άμυνας. Μπορούμε να το ονομάσουμε ευρωομόλογο ή κάπως αλλιώς… Ούτε με το Ταμείο Ανάκαμψης συμφωνούσαν μέχρι που μεταπείστηκαν. Πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ πιο πειστικοί έναντι των καχύποπτων Ευρωπαίων αν συνδέσουμε αυτό το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο με κάποια εμβληματικά έργα κοινής αμυντικής πολιτικής.

Πρόταση Μητσοτάκη για «ευρωπαϊκό Iron Dome»



Έχω υπόψη μου συγκεκριμένα, σύστημα ευρωπαϊκής αεράμυνας, ένα θόλο ευρωπαϊκό που θα καλύπτει την Ευρώπη, όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έναντι οποιασδήποτε απειλής. Μπορείτε να σκεφτείτε ένα «ευρωπαϊκό Iron Dome». Είναι πρόταση που έχω ήδη καταθέσει, την επεξεργάζομαι και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, και μπορείτε να φανταστείτε αυτό για την πατρίδα μας. Να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για να καλύψουμε την αεράμυνα της πατρίδας μας να μην είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από τον εθνικό προϋπολογισμό. Ακρίβεια. Ευρώπη πρέπει να σημαίνει και παρεμφερείς ή ενιαίες τιμές για τα προϊόντα που πωλούν οι πολυεθνικές μας. Θα ζητήσω ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη διαφορετική τιμολόγηση από τις πολυεθνικές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πιστεύω ότι θα είματε πολύ πιο πειστικοί αν προτείνουμε και κοινά έργα και έχω υπόψη μου να συνδέσω το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο με έργα κοινής αμυντικής πολιτικής και έχω υπόψη μου ένα σύστημα ευρωπαϊκής αεράμυνας που θα καλύπτει τις χώρες έναντι οποιασδήποτε απειλής.

«Θα ζητήσω ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη διαφορετική τιμολόγηση από τις πολυεθνικές»

Ακρίβεια. Ευρώπη πρέπει να σημαίνει και παρεμφερείς ή ενιαίες τιμές για τα προϊόντα που πωλούν οι πολυεθνικές μας. Ετοιμάζω επιστολή στην κυρία φον ντερ Λάιεν και θα ζητήσω ευρωπαϊκή παρέμβαση για να μας εξηγήσουν οι πολυεθνικές γιατί διατηρούν διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές. Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να επιβάλει ένα κανονιστικό πλαίσιο.

Η Ευρώπη έχει ρόλο να παίξει σε αυτό. Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα κανονιστικής παρέμβασης, μια χώρα μεμονωμένα είναι δύσκολο να βάλει πλαίσιο σε πολυεθνικές. Προσθέστε την αγροτική, τη δημογραφική πολιτική και αντιλαμβάνεστε γιατί αυτές οι εκλογές έχουν ξεχωριστή σημασία και η μόνη δύναμη που μιλάει για την Ευρώπη είναι η ΝΔ.

Δεν κρυβόμαστε από το πρόβλημα, υπάρχει ακόμα πρόβλημα ακρίβειας στα τρόφιμα, δεν υπάρχει στο ρεύμα. Πρόσθεσε, όμως ότι έγιναν αυξήσεις στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η κυβέρνηση έδωσε και αυξήσεις στους μισθούς.

«Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνουν χρεοκοπία»

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για μηδενικό ΦΠΑ, τέλος στα τεκμήρια κλπ ισοδυναμούν χρεοκοπία της χώρας. Μόνο ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι το 1% του ΑΕΠ, που σημαίνει άμεση ακύρωση του στόχου για πρωτογενή πλεονάσματα και άμεση διαδικασία επιτήρησης.

«Οφείλω να προειδοποιώ ότι αυτά που λέει η αντιπολίτευση είναι παντελώς μη κοστολογημένες προτάσεις που είναι παντελώς ανεφάρμοστες και θα οδηγούσαν τη χώρα στα πρόθυρα χρεοκοπίας» προειδοποίησε ο πρωθυπουργός.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν τέτοια υπερκέρδη; Τα ίδια έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν τις εκλογές του 2023. Οι πολίτες έχουν κρίση, και αντιλαμβάνονται ότι στη χώρας δεν υπάρχουν «λεφτόδεντρα».

Ένα είναι βέβαιο, ότι δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους πολίτες, και να λέμε αχαλίνωτα ψέματα, όπως κάνει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης σήμερα. Όμως δεν μπορούμε να λέμε ότι ζούμε σε καθεστώς φτώχιας, έχουμε αυξήσεις μισθών. Ο μέσος οικογενειάρχης έχει δυσκολίες εν μέσω μιας διετούς ακρίβειας που θα μειωθεί. Οι αυξήσεις των μισθών όμως θα μείνουν.

Όταν είχα εκλεγεί, είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τους φόρους και τους μειώσαμε, καθώς και ότι θα μειώσουμε σημαντικά την ανεργία, και αυτό δείχνουν τα στοιχεία από τα 17% έχει πέσει κάτω από το 10%.

Έχω μιλήσει για μέσο μισθό 1.500 ευρώ στο τέλος της 4ετιας, και θα τον πετύχουμε. Όσο μειώνεται η ανεργία και αυξάνεται η διαπραγματευτική ισχύς του εργαζόμενου, τόσο θα αναγκάζουμε τις επιχειρήσεις να αυξηθούν οι μισθοί. Όταν ακούω ξενοδόχους που παραπονούνται ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους η απάντησή μου είναι «πληρώστε περισσότερα και θα βρείτε».

Από τη στιγμή που θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στις μειώσεις εργοδοτικών εισφορών. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο που να μας επιτρέπεται από τα δημόσια οικονομικά να αρχίσουμε να μειώνουμε το ΦΠΑ, αλλά αυτό δεν θα γίνει άμεσα, ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Δημόσια ασφάλεια: «Κάποιοι να ξεχάσουν τον επαναστατικό τουρισμό»

Όσο προχωράει η συνεργασία με τους πρυτάνεις τόσο όπου υπάρχουν καταλήψεις, θα υπάρχει παρέμβαση της αστυνομίας.

Ο «επαναστατικός τουρισμός», δεν είναι ένα είδος τουρισμού που θέλουμε να προάγουμε στη χώρα μας... Αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα έρθουν στη χώρα και θα κάνουν ό,τι σε άλλες χώρες, αυτό δεν θα συμβεί να το ξεχάσουν, διεμήνυσε για τους αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν στη Νομική.

Θα θέλαμε να φτάσουμε στο σημείο αστικές ευθύνες έναντι αυτών που κάνουν καταστροφές, και για τις καταστροφές εντός των σχολείων να είναι υπεύθυνοι οι γονείς. Το ανακοινώσαμε, το θεωρώ απολύτως λογικό παρά τις αντιδράσεις.

Γυναικοκτονίες

Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια αφενός με τη σωστή εκπαίδευση των αστυνομικών για να διαχειρίζονται σωστά αυτά τα περιστατικά. Κάνουμε μια σημαντική καμπάνια ενημέρωσης ώστε οι γυναίκες να γνωρίζουν ότι μπορούν να καταφεύγουν στις αρχές για προστασία που χρειάζονται. Το panic button φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικό. Οι πολιτικές αυτές δεν θα λύσουν το πρόβλημα, αλλά θα το περιορίσουν δραστικά. Καλώ τις γυναίκες να χρησιμοποιούν και τους ξενώνες γιατί όταν δεν υπάρχει ασφαλής στέγη και τα πράγματα μπορεί να είναι εν δυνάμει επικίνδυνα.

Σε πολλές γειτονιές της Αθήνας είναι ήδη αισθητή η μεγαλύτερη αστυνόμευση ενώ πρέπει να βρούμε τρόπου για να προχωρήσουμε σε καλύτερη κατανομή των αστυνομικών και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχωρά με θάρρος σε αυτή την αλλαγή.

Οπαδική βία

Δείτε συνολικά την εικόνα των γηπέδων, έχει καμία σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν από δύο χρόνια. Εμπεδώνεται η πεποίθηση το «θα σας βρούμε αν κάνετε κάτι παράνομο» και οι πολιτικές και τα αποτελέσματά τους με κάνουν αισιόδοξο ότι φτάνουμε στο τέλος της οπαδικής βίας όπως την γνωρίζαμε.

«Σηκώνουμε το γάντι, και απαντούμε με πολιτική σταθερότητα»

Η αντιπολίτευση είναι αυτή που έχει ανάγκη στις ευρωεκλογές ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης, και γιατί όχι να μην ζητήσει και εθνικές εκλογές. Εμείς σηκώνουμε το γάντι και απαντούμε ότι η πολιτική σταθερότητα είναι βασικό ζητούμενο, γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να τεθεί εν αμφιβόλω η πολιτική νομιμοποίηση της κυβέρνησης να προχωρεί σε μεταρρυθμίσεις. Θέλω να φτάσουμε το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών γιατί πρέπει να συγκρίνουμε ευρωεκλογές με ευρωεκλογές. Πιστεύω ότι μπορούμε να τον πετύχουμε.

Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να ψηφίσουν. Η επιστολική ψήφος που πολεμήθηκε πάρα πολύ δίνει τη δυνατότητα σε 200.000 πολίτες να ψήφισουν από το σπίτι τους. Αμέσως μετά τις ευρωεκλογές θα ψάξουμε να βρούμε τους 200 βουλευτές για να θεσμοθετήσουμε την επιστολική ψήφο στους συμπολίτες εκτός Ελλάδος και στις εθνικές εκλογές γιατί υπάρχει ένα συνταγματικό ζήτημα αν μπορούν να το κάνουν σε εθνικές εκλογές και οι εντός της επικράτειας συμπολίτες μας.

«Θα σκεφτώ να πάω στο Βερολίνο μόνο αν έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό»

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε, όμως και για τα αθλητικά. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλησε να κάνει προβλέψεις για τον τελικό του Conference μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα, καθώς, όπως δήλωσε, θέλει να διαφυλάξει την αξιοπιστία του, καθώς είχε προβλέψει (από τις 12 Μαρτίου) πως οι δύο ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, θα προκριθούν στο Βερολίνο.



Μάλιστα, ερωτηθείς για το αν θα πάει στον τελικό του Conference, που θα διεξαχθεί στην OPAP Arena στις 29 Μαΐου ή στο Final Four, που παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είπε: «Έχω εξαντλήσει τις προβλεπτικές μου δυνατότητες και θέλω να διαφυλάξω μέχρι στιγμής την αξιοπιστία των προβλέψεών μου.



Καταρχάς είναι μία πολύ μεγάλη επιτυχία ότι έχουμε μία ελληνική ομάδα σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 1971 και ότι έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four.



Η μόνη περίπτωση να σκεφτώ να πάω σε κάποιο ματς είναι αν έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό.



Αν έχουμε δύο ελληνικές ομάδες θα βγάλω το καπέλο της προτίμησης, το οποίο είναι γνωστό και θα το δω με την ικανοποίηση ότι μπορούμε να έχουμε δύο ομάδες στον τελικό της EuroLeague».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.