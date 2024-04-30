Εργαζόμενη σε διαμετακομιστικό κέντρο του γίγαντα της λιανικής Amazon στο Λος Άντζελες, η Μπράντι Χάντερ βλέπει κάθε μέρα να περνούν από μπροστά της αντικείμενα κάθε λογής σε δέματα.

Αλλά δεν περίμενε ποτέ να δει στο εσωτερικό δέματος... χαριτωμένη γάτα, πεινασμένη και διψασμένη, έπειτα από πολυήμερο περίπλου των ΗΠΑ.

Η κ. Χάντερ πήγε την Γκαλένα, όπως ανακάλυψε πως λέγεται αργότερα, στον κτηνίατρο, που διαπίστωσε πως, παρά τη δίψα και την πείνα της έπειτα από τη μια εβδομάδα που διήρκησε το ταξίδι της μέσα στο δέμα σχεδόν από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη, το κατοικίδιο ήταν καλά.

Χάρη στο τσιπ που έφερε, ήρθε γρήγορα σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της.

Αυτοί οι τελευταίοι, ανάστατοι, την έψαχναν σ' όλη τη συνοικία τους, στη πολιτεία Γιούτα, στις δυτικές ΗΠΑ, μετά την εξαφάνισή της στα μέσα Απριλίου.

«Έτρεξα να πω στον άντρα μου πως η Γκαλένα βρέθηκε και καταρρεύσαμε όταν συνειδητοποιήσαμε πως είχε κρυφτεί σε πελώριο δέμα που ταχυδρομήσαμε», αφηγήθηκε η ιδιοκτήτρια της γάτας, η Κάρι Κλαρκ, στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KSL TV.

Το ζεύγος Κλαρκ ταξίδεψε κατόπιν στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, όπου ξαναβρήκε την Γκαλένα σώα.

«Κατάλαβα πως ανήκε σε κάποιον από τον τρόπο που συμπεριφερόταν», σημείωσε η κυρία Χάντερ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Amazon για το απίθανο συμβάν.

«Την πήρα σπίτι μου το βράδυ, κατόπιν την πήγα στον κτηνίατρο την επομένη, για να δούμε αν είχε τσιπ. Γνωρίζετε τη συνέχεια».

Πηγή: skai.gr

