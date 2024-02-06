Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έφτασαν στη Ρώμη οι Ιταλοί αγρότες - Θέλουν να φτάσουν με τα τρακτέρ στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο (Βίντεο)

 Ο οικοδεσπότης και διοργανωτής του φεστιβάλ τραγουδιού του Σαν Ρέμο, Amadeus, δήλωσε ότι εάν φτάσουν στην εκδήλωση θα είναι ευπρόσδεκτοι και θα τους καλωσορίσει

Τρακτέρ

Δεκάδες τρακτέρ έφτασαν χθες το βράδυ στις εισόδους της Ρώμης, στη Nomentana, μετά από πορεία πολλών ωρών που ξεκίνησε από την Τοσκάνη. 

Η πομπή θα παραμείνει εκεί και θα αναχωρήσει προς τη Ρώμη την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την ΚΑΠ και την υποχρέωση που επιβάλλεται από τις Βρυξέλλες για αγρανάπαυση.

Μάλιστα, οι Ιταλοί αγρότες έχουν εκφράσει την πρόθεση να παραστούν στο Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο με τον οικοδεσπότη και διοργανωτή Amadeus να δηλώνει ότι είναι ευπρόσδεκτοι και θα τους καλωσορίσει.

«Πηγαίνουμε στη Ρώμη για να αντιπαρατεθούμε με τους πολιτικούς προκειμένου να λύσουμε τα προβλήματά μας», δήλωσε ο αγρότης από την Τοσκάνη, Νταβίντε Ροσάτι.

Οι Ιταλοί αγρότες συμμερίζονται πολλά από τα προβλήματα του κλάδου τους που προέβαλαν οι συνάδελφοί τους  σε άλλα μέρη της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του κύματος διαμαρτυριών τις τελευταίες εβδομάδες.

Διαμαρτύρονται ότι τα προϊόντα τους είναι χαμηλότερα από τις φθηνότερες εισαγωγές από περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η βόρεια Αφρική, για το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων και τον  αντίκτυποςτων μέτρων της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρότες Ιταλία τρακτέρ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark