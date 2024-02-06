Δεκάδες τρακτέρ έφτασαν χθες το βράδυ στις εισόδους της Ρώμης, στη Nomentana, μετά από πορεία πολλών ωρών που ξεκίνησε από την Τοσκάνη.

Η πομπή θα παραμείνει εκεί και θα αναχωρήσει προς τη Ρώμη την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την ΚΑΠ και την υποχρέωση που επιβάλλεται από τις Βρυξέλλες για αγρανάπαυση.

The Farmers head to Rome for a huge demonstration on Friday.



pic.twitter.com/fiDrwwOHXM — George Calder (@JorgeIVI) February 5, 2024

Μάλιστα, οι Ιταλοί αγρότες έχουν εκφράσει την πρόθεση να παραστούν στο Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο με τον οικοδεσπότη και διοργανωτή Amadeus να δηλώνει ότι είναι ευπρόσδεκτοι και θα τους καλωσορίσει.

«Πηγαίνουμε στη Ρώμη για να αντιπαρατεθούμε με τους πολιτικούς προκειμένου να λύσουμε τα προβλήματά μας», δήλωσε ο αγρότης από την Τοσκάνη, Νταβίντε Ροσάτι.

🇧🇷 IMPRESSIONANTE – Agricultores italianos chegaram a Roma, para aguardar “novos desenvolvimentos”

———-

🇬🇧IMPRESSIVE – Italian Farmers arrived in Rome, to wait for "further developments" #italia pic.twitter.com/00csmo3DRs — Jamile DeSouza-Davies (@JamileDavies) February 5, 2024

Οι Ιταλοί αγρότες συμμερίζονται πολλά από τα προβλήματα του κλάδου τους που προέβαλαν οι συνάδελφοί τους σε άλλα μέρη της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του κύματος διαμαρτυριών τις τελευταίες εβδομάδες.

Διαμαρτύρονται ότι τα προϊόντα τους είναι χαμηλότερα από τις φθηνότερες εισαγωγές από περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η βόρεια Αφρική, για το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων και τον αντίκτυποςτων μέτρων της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.



