Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 6 Φεβρουαρίου 1958, «ξεκληρίστηκε» η κορυφαία ποδοσφαιρική ομάδα της εποχής, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Manchester United F.C.)

Μετά την επαναληπτική προημιτελική συνάντηση για το Κύπελλο Πρωταθλητριών στο Βελιγράδι, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, η αποστολή της αγγλικής ομάδας, είχε προγραμματισμένη πτήση τσάρτερ της British Airways, που επρόκειτο να κάνει μια στάση στο αεροδρόμιο του Μονάχου για ανεφοδιασμό.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την ισοπαλία (3-3) στο Βελιγράδι εξασφάλισε την πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, καθώς είχε νικήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στο Μάντσεστερ.

Μία πρόκριση που ήλθε μία ημέρα πριν από την τραγωδία, όπου έχασαν τη ζωή τους 23 από τους 43 επιβάτες του μοιραίου αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων ποδοσφαιριστών της ομάδας, μελών του προπονητικού επιτελείου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φιλάθλων και δημοσιογράφων.

Το δυστύχημα

Η ολισθηρότητα του πάγου που κάλυπτε τον διάδρομο δεν επέτρεπε στο αεροσκάφος να απογειωθεί. Έγιναν δύο αποτυχημένες προσπάθειες και τελικά το αεροπλάνο, μέσα σε χιονοθύελλα, στη νέα του προσπάθεια να σηκωθεί, κατέληξε να συντριβεί σε έναν φράχτη στο αεροδόμιο και να συντριβεί.

Το μοιραίο δυστύχημα συνέβη στις 15:04 τοπική ώρα. Τα συνεργεία διάσωσης ανέσυραν νεκρούς επτά ποδοσφαιριστές (Τζεφ Μπεντ, Ρότζερ Μπερν, Έντι Κόλμαν, Μαρκ Τζόουνς, Ντέιβιντ Πεγκ, Τόμι Τέιλορ και Λίαμ Γουίλαν), επτά δημοσιογράφους, τέσσερα στελέχη της ομάδας, δύο μέλη του πληρώματος και δύο φιλάθλους.

Ο Ντάνκαν Έντουαρντς, ο πιο σπουδαίος παίκτης της ομάδας, πέθανε λίγες ημέρες αργότερα από τα βαριά του τραύματα σε νοσοκομείο του Μονάχου.



Ήταν η ομάδα με το ψευδώνυμο «μπέμπηδες» του θρυλικού Ματ Μπάσμπι, που χαροπάλευε στο νοσοκομείο επί σειρά μηνών και ανάρρωσε για να δημιουργήσει ξανά από το «μηδέν» την μεγάλη Γιουνάιτεντ.

Οι έρευνες των γερμανικών αρχών, έθεσαν τον πιλότο Τζέιμς Θέιν, ως υπαίτιο, επειδή δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία αποπαγοποίησης των φτερών του αεροπλάνου. Η British Airways τον απέλυσε αμέσως, αλλά μετά από δεκαετή δικαστική διαμάχη, δικαιώθηκε.

Ξανά ομάδα από το 0

Ανάμεσα στους επιζώντες, ο αείμνηστος Μπόμπι Τσάρλτον, τότε πολύ νέος, που αργότερα έγινε σύμβολο της αγγλικής ομάδας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μάζεψε δύσκολα τα συντρίμια της και οι εναπομείναντες παίκτες, μαζί με αρκετούς εφήβους, έφτασαν ως τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, όπου έχασαν με 2-0 από την Μπόλτον.



Η νέα ομάδα που έφτιαξε ο Ματ Μπάσμπι, μπόρεσε το 1967 να κατακτήσει το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών για την Αγγλία, συντρίβοντας την Μπενφίκα με 4-1 και δημιουργώντας την αρχή του μύθου της...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

