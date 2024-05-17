Κεχαγιά: Η κυβέρνηση δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, πιστεύω δεν θέλει να την αντιμετωπίσει», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά, μιλώντας στον ρ/σ «Στο Κόκκινο 105,5».

Σχολίασε πως το γεγονός ότι «θα πάει ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΕ και στους θεσμούς για να ζητήσει να πατάξουν τις πολυεθνικές και τις πρακτικές τους, αυτό ακούγεται λίγο γλαφυρό και ως υπεκφυγή. Γιατί λύσεις υπάρχουν και αν υπήρχε η πολιτική βούληση αυτές θα εφαρμόζονταν και δεν θα είχαμε κάθε μέσο Έλληνα να στενάζει μπροστά στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε καθημερινή βάση».

Ανέφερε ότι «οι αυξήσεις είναι καθημερινές ή εβδομαδιαίες, ο λογαριασμός συνεχώς μεγαλώνει και πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολική βούληση».

Η κ. Κεχαγιά επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από την πρόταση νόμου για την ακρίβεια που κατέθεσε την περασμένη βδομάδα, χθες κατέθεσε πρόταση νόμου και για το φορολογικό, η οποία στηρίζεται στις προτάσεις που είχε παρουσιάσει ο Στέφανος Κασσελάκης τον προηγούμενο Μάρτιο.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόβλεψη της πρότασης για κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι «είναι μια σημαντική παρέμβαση η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες», όπως και την κατάργηση του τεκμαρτού «που επέβαλε αιφνιδιαστικά με την κρυφή της ατζέντα η κυβέρνηση στους ελεύθερους επαγγελματίες».

Επιπλέον επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει αφορολόγητο για όλους έως 10.000 ευρώ και μείωση των φορολογικών συντελεστών τουλάχιστον για εισοδήματα 60.000 ευρώ.

Μιλώντας για τον ΕΝΦΙΑ, ένα φόρο «που πονάει όλους τους πολίτες», επισήμανε ότι η φορολογική πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιλαμβάνει ελαφρύνσεις και μείωση φόρου για 5.8 εκατομμύρια φορολογούμενους.» Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι οι φοροελαφρύνσεις που έλεγε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εγώ προσωπικά δεν είδα καμία μείωση του ΕΝΦΙΑ στις μειώσεις που καθόρισε η κυβέρνηση», σχολίασε.

Η κ. Κεχαγιά είπε ότι με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Έχουμε 30% επιπλέον της τρέχουσας μείωσης σε περιουσίες έως 60.000 ευρώ, αυτό αφορά το 59% των φορολογούμενων, δηλαδή 3,48 εκατομμύρια πολίτες, 20% επιπλέον της τρέχουσας μείωσης δηλαδή 50% αντί του 30%, σε σχέση με το 2018, σε περιουσίες 60.000 - 100.000 ευρώ, για το 17,8% των φορολογούμενων αφορά αυτό το μέτρο.

Επίσης 15% επιπλέον της τρέχουσας μείωσης σε περιουσίες από 100.000 - 150.000 ευρώ και αφορά το 10% των φορολογούμενων, 588.000 φυσικά πρόσωπα, 15% επιπλέον της τρέχουσας μείωσης, 35% αντί 20%, σε περιουσίες 150.000 έως και 200.000 και αφορά το 4,8 του συνόλου ή 281.000 πρόσωπα και 15% και 10% της τρέχουσας μείωσης, σε σχέση πάντα με το 2018, σε περιουσίες 200.000 ως 500.000 χιλιάδων ευρώ που αντιστοιχεί στο 6,7% του συνόλου ή 393.000 φορολογουμένους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

