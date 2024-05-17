Έχοντας εξοντώσει τον προηγούμενο Μονομάχο, η Άννα Μωραίτου εισπράττει τις 2.880 ευρώ που είχε συγκεντρώσει και παίρνει τη θέση του. Είναι φαρμακοποιός, αποφάσισε να ζήσει με τον γιο της, τον Δημήτρη, ως μονογονεϊκή οικογένεια και στέλνει σε όλους ένα μήνυμα.

Η γνωστική αναμέτρηση ανάμεσα στη Μονομάχο και τους 100 αντιπάλους της ξεκινά, μέχρι που μένει μόνη εναντίον ενός! Εκείνη, καταφέρνει να απαντήσει σωστά και να φύγει νικήτρια, με συνολικά κέρδη άνω των 3.800 ευρώ!

Μετά από νέα κλήρωση ανάμεσα στους 100, ο Γιάννης Ζώρζος καλείται να αφήσει τη θέση 36 και να μπει στην αρένα για να δώσει τη δική του μάχη. Έχει σαν ίνδαλμα τον πατέρα του που πρόσφατα έκανε ένα χειρουργείο και είναι φανατικός τηλεθεατής του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων, οπότε αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή. Στην τρίτη ερώτηση αναφορικά με την ερμηνεία της λέξης άρδην, ζητάει τη bonus βοήθεια και εμπιστεύεται δύο αντιπάλους του. Πράττει όμως, σωστά;



