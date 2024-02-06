Ο πληθυσμός της Τουρκίας έφθασε το 2023 τα 85,4 εκατομμύρια κατοίκους

Ο πληθυσμός της Τουρκίας αυξήθηκε κατά 92.824 ανθρώπους σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και έφθασε το 2023 τα 85,37 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ο ανδρικός πληθυσμός ήταν 42,73 εκατομμύρια ή 50,1% του συνολικού, ενώ οι γυναίκες ήταν πέρυσι το 49,9% ή 42,64 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες, Δευτέρα, από τη TurkStat, την τουρκική στατιστική υπηρεσία.

Ο ρυθμός της ετήσιας αύξησης του πληθυσμού μειώθηκε σε 1,1 ανά χίλιους κατοίκους το 2023, από 7,1 ανά χίλιους το 2022.

Η Κωνσταντινούπολη ήταν η μεγαλύτερη πόλη από άποψη πληθυσμού με 15,66 εκατομμύρια κατοίκους. Ο πληθυσμός της είχε ωστόσο μειωθεί κατά 252.027 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ακολουθεί η πρωτεύουσα Άγκυρα με 5,8 εκατομμύρια, η Σμύρνη με 4,5 εκατομμύρια, η Προύσα με 3,2 εκατομμύρια και η Αττάλεια με 2,7 εκατομμύρια.

Τα στοιχεία της TurkStat έδειξαν επίσης πως ο ξένος πληθυσμός, που κατοικεί στην Τουρκία, μειώθηκε κατά 253.293 μέσα σε ένα έτος και ανήλθε το 2023 σε 1,57 εκατομμύριο ανθρώπους.

«Η μέση ηλικία του πληθυσμού της Τουρκίας αυξήθηκε στα 34 χρόνια το 2023, από 33,5 το 2022», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

