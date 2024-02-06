Φτάνει σήμερα στη Βρετανία ο Χάρι μετά τη διάγνωση του Καρόλου

Ο πρόγκιπας Χάρι αναμένεται να επιστρέψει αργότερα σήμερα στη Βρετανία, ανέφερε η εφημερίδα The Sun, για να συναντηθεί με τον πατέρα του, τον 75χρονο βασιλιά Κάρολο που διαγνώσθηκε με καρκίνο.

Σύμφωνα με τη Sun, ο Χάρι εθεάθη να φθάνει σε τέρμιναλ ιδιωτικών αεροσκαφών στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια, όπου ζει από το 2020 μαζί με τη σύζυγό του, την Μέγκαν. Ο πρίγκιπας ταξιδεύει μόνος.

Πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση είπε ότι ο Χάρι μίλησε στον πατέρα του για τη διάγνωση.

Ο Χάρι έχει αποξενωθεί από τον πατέρα και τον αδελφό του τα τρία τελευταία χρόνια και το 2023 εξέδωσε μια αυτοβιογραφία στην οποία επικρίνει τη βασιλική οικογένεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.