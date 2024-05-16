Αόρατος εραστής στην Κολομβία, αλλά δυστυχώς όχι με την εμφάνιση του Πάτρικ Σουέιζι στην ομώνυμη ταινία. Μια γυναίκα από την Κολομβία, η Πάολα Φλόρεζ, ισχυρίστηκε ότι κάθε νύχτα έκανε σεξ με ένα φρικτό πνεύμα για πάνω από 20 χρόνια, αλλά τον παράτησε όταν επιτέλους... εδέησε να τον κοιτάξει.

Η Φλόρεζ είπε ότι η σχέση της με το πνεύμα ξεκίνησε όταν ήταν μικρή - και ότι το ριψοκίνδυνο πνεύμα την επισκεπτόταν κάθε βράδυ ενώ κοιμόταν.



Τους ισχυρισμούς διατύπωσε στην τηλεοπτική εκπομπή Sin Carreta, η οποία μεταδίδεται στο κρατικό κανάλι Canal 1.



Ισχυρίστηκε επίσης ότι πάντα αυτός «έκανε την αρχή» και ότι κατέληξε να ερωτευτεί το χαρισματικό πνεύμα, απολαμβάνοντας μια… παθιασμένη 20ετία μαζί του.





Είπε στους τηλεθεατές: «Μια μέρα, ήμουν ξαπλωμένη όταν ένιωσα ένα χέρι να κινείται από τα πόδια μου προς το στήθος μου. Ήταν περίεργο, τρόμαξα. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να έρχεται κοντά μου σαν πνεύμα για να κάνει σεξ μαζί μου».



Η Πόλα θεωρούσε τον εαυτό της μια τρυφερή σύντροφο του… απόκοσμου εραστή της - μέχρι που τελικά είδε το πρόσωπό του μετά από 20 χρόνια. «Ήταν ένας πολύ μεγαλόσωμος άντρας. Αλλά την ημέρα που του έριξα μια ματιά, είχε κυνόδοντες και πρόσωπο γαργκόιλ» (τα πέτρινα αγάλματα - τέρατα σε μεσαιωνικά κτίρια).



Αφού είδε το τρομακτικό βλέμμα του φαντάσματος, δήλωσε ότι δεν ήθελε περαιτέρω επαφή μαζί του γιατί την τρόμαξε. «Την τελευταία φορά που είδα το πρόσωπό του, δεν ήθελα να συνεχίσω» διηγείται.



Η ψυχολόγος Μαρτίζα Μονταλέγκρ σχολίασε ότι «η περίπτωση της Πάολα δεν είναι καθόλου συνηθισμένη. Στην πραγματικότητα, οι δαιμονικές περιπτώσεις είναι εξαιρετικά μεμονωμένες».



Ωστόσο, ο παραψυχολόγος Χάιρο Ούρμπεξ ισχυρίζεται ότι η μαρτυρία της είναι αξιόπιστη, προσθέτοντας ότι πιθανότατα είχε σχέση με… ένα «incubus». Όπως εξήγησε: «Το incubus είναι μια δαιμονική οντότητα, είναι μια κατώτερη αστρική οντότητα, και περιγράφουμε όλα αυτά που μοιάζουν με σκουλήκια σαν «χαμηλής δόνησης».





«Ειδικεύονται στο να αρπάζουν ανθρώπους και να παίρνουν την ενέργειά τους» πρόσθεσε σοβαρολογώντας.



Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε σύγχυση για τον… απρόσκλητο επισκέπτη, με έναν γείτονα της Πάολα να σχολιάζει: «Πρέπει να ήταν σατανικό πνεύμα», ενώ ένας άλλος να γράφει στα social: «κι εγώ έχω ερωτευτεί και μερικά φαντάσματα, χαχαχα».



Μια γυναίκα ονόματι Στέλλα είπε: «Ο κόσμος γίνεται πιο τρελός», ενώ ο Εντουάρντο αστειεύτηκε: «Πες της ότι ήταν ένας γείτονας με ένα σεντόνι με τρύπες». Ένας άλλος ντόπιος, o Πάμπλο δήλωσε σαρκαστικά ότι «αυτό το πνεύμα δεν ήταν κανένας άγιος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.