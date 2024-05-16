Τροχαίο δυστύχημα με θύματα Έλληνες πολίτες σημειώθηκε έξω από την πόλη Ουσάκ, κοντά στην Σμύρνη της Τουρκίας σήμερα το πρωί.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο δυστύχημα σκοτώθηκε ένα άτομο - μια 67χρονη γυναίκα διπλή υπηκοότητα, ελληνική και τουρκική - και τραυματίστηκαν άλλα δύο.
Οι Έλληνες επέβαιναν σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, το οποίο σύμφωνα με τo Anadolu και άλλα τουρκικά ΜΜΕ έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στην περιοχή Μπανάβ της επαρχίας Ουσάκ.
Φωτογραφία από sozcu.com
