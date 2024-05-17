Εξαιτίας του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που έπληξε τη βόρεια Ιταλία, νωρίς το πρωί έσπασαν τα φράγματα του ποταμού Μουζόν σε αγροτική περιοχή της περιφέρειας Βένετο.

Οι πυροσβέστες και η Πολιτική Προστασία κινητοποιήθηκαν άμεσα και μετέφεραν σε ασφαλείς περιοχές κατοίκους που βρίσκονταν απομονωμένοι σε αγροικίες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις, οι καιρικές συνθήκες στη βόρεια Ιταλία βαίνουν προς βελτίωση, αλλά οι έντονες βροχοπτώσεις των δυο περασμένων ημερών έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και υπερχειλίσεις ποταμών και παραποτάμων, τόσο στο Βένετο, όσο και στη Λομβαρδία.

«Αυτό το κύμα κακοκαιρίας είναι εντελώς ασυνήθιστο, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειές του», δήλωσε ο περιφερειάρχης του Βένετο Λούκα Τζάια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

