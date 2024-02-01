Αυγά και πέτρες εκτόξευσαν νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, αγρότες εναντίον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Οι δεκάδες αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί έξω από το κτίριο άναψαν φωτιές κοντά στο κτίριο και έριξαν πυροτεχνήματα, για να ασκήσουν πίεση στη Σύνοδο Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών που βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να κάνει περισσότερα για να τους βοηθήσει με τους φόρους και τα αυξανόμενα κόστη.

Σύμφωνα με την αστυνομία περίπου 1.000 τρακτέρ περικύκλωσαν το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο είναι «οχυρωμένο» από αστυνομικές δυνάμεις. Διαδηλωτές προσπάθησαν να ρίξουν τους φράκτες που είχε υψώσει η αστυνομία μπροστά από το κοινοβούλιο - λίγα τετράγωνα από το χώρο διεξαγωγής της συνόδου κορυφής- όμως οι αστυνομικοί τους απώθησαν με εκτοξευτήρες νερού. Οι αστυνομικοί έκαναν επίσης χρήση δακρυγόνων.

Τοπικός αξιωματούχος είπε ότι ένα άγαλμα στην παλτεία κοντά στο κοινοβούλιο, στην οποία συγκεντρώθηκαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, υπέστη ζημιές.

Μείζονες οδικές αρτηρίες στις Βρυξέλλες, την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν αποκλεισθεί από περίπου 1.300 τρακτέρ, σύμφωνα με εκτίμηση της αστυνομίας. Αγρότες από την Ιταλία, την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν επίσης στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Προσωπικό των δυνάμεων ασφαλείας με εξάρτυση για την αντιμετώπιση ταραχών φυλάει τα φράγματα που έχουν στηθεί γύρω από το χώρο όπου συναντώνται οι ηγέτες στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

A police officer throws water on a farmer at a protest action in the European district in Brussels, organized by several agriculture unions from Belgium but also other European countries on Thursday 01 February 2024.

Βέλγος πρωθυπουργός: Θεμιτές οι ανησυχίες των αγροτών

«Πρέπει να συζητήσουμε στο Συμβούλιο το θέμα των αγροτών, γιατί οι ανησυχίες που έχουν είναι εν μέρει θεμιτές» δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο, προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, λίγο πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

«Η κλιματική μετάβαση είναι βασική προτεραιότητα για τις κοινωνίες μας» δήλωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός, «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αγρότες μας μπορούν να είναι εταίροι σε αυτό και να μετέχουν στις συζητήσεις» τόνισε.

Σημείωσε επίσης ότι «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο διοικητικός φόρτος που έχουν θα παραμείνει σε λογικά πλαίσια» και τόνισε ότι οι ανακοινώσεις της Επιτροπής για παρέκκλιση κατά ένα έτος από την αγρανάπαυση «δίνουν λίγο περισσότερο οξυγόνο» στους αγρότες.

«Σήμερα έχουμε ένα μόνο στόχο, να φτάσουμε σε συμφωνία των 27» δήλωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο βασικό θέμα της Συνόδου Κορυφής που είναι η αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ (2021-2027) που περιλαμβάνει και τη «Διευκόλυνση για την Ουκρανία», μακροοικονομική βοήθεια ύψους 50 δισ. ευρώ.

Ο Αλ. Ντε Κρο εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει τελική συμφωνία μεταξύ των «27». Υπενθύμισε ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου υπήρχε συμφωνία μεταξύ των «26», η οποία βρίσκεται ακόμα στο τραπέζι και σήμερα «είναι κρίσιμης σημασίας να φτάσουμε σε συμφωνία με τα 27 κράτη-μέλη». Υπογράμμισε ότι «φυσικά και είναι ανάγκη να υπάρχει διαφάνεια και να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα ξοδεύονται σωστά - είναι ένα θεμιτό ζήτημα που μπορεί να απαντηθεί».

Καταλήγοντας ο Βέλγος πρωθυπουργός τόνισε ότι «η συμφωνία είναι προς το συμφέρον όλων» διότι το πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία περιλαμβάνεται στην αναθεώρηση του ΠΔΠ που προβλέπει χρηματοδότηση για το μεταναστευτικό, το Ταμείο Ανάκαμψης, τις πολιτικές γειτονίας και άλλες σημαντικές δράσεις της ΕΕ.

