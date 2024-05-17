Διευρύνεται το πρόγραμμα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού που απευθύνεται στους δικαιούχους του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), έτους 2024 και υλοποιείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο, θα τρέξουν 5 ακόμη προγράμματα, παιδικών κατασκηνώσεων, διάθεσης εισιτηρίων για θέατρο, παροχής δωρεάν βιβλίων και χορήγησης ποσού από 1.000 έως 700 ευρώ στις μητέρες αγρότισσες με 3 ή και περισσότερα παιδιά.

Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων υπερβαίνει τις 125.000 και ο προϋπολογισμός όλων των προγραμμάτων ανέρχεται στα 15 εκ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας θα μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.opeka.gr

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά ότι «στεκόμαστε ουσιαστικά στο πλευρό της αγροτικής οικογένειας, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αλλά και την προσφορά της στο να μείνει ζωντανή και ακμάζουσα η ελληνική περιφέρεια. Για ακόμη μια χρονιά λοιπόν υλοποιούμε μέσω του ΟΠΕΚΑ τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ που απευθύνονται σε χιλιάδες αγρότες, αγρότισσες και μέλη των οικογενειών τους. Ειδικά για φέτος έχουμε λάβει ειδική μέριμνα, πέρα από τη στήριξη της Βόρειας Εύβοιας, και για τη στήριξη του Έβρου, αυξάνοντας σε 10 τις διανυκτερεύσεις για τους δικαιούχους του κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, καλύπτοντας παράλληλα πλήρως το κόστος της διαμονής τους, ώστε να μην υπάρχει καμία επιβάρυνση για τους δικαιούχους.»

Τι αλλάζει στα προγράμματα

Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού εντάσσεται το σύνολο των δικαιούχων δηλαδή και οι ασφαλισμένοι αγρότες – αγρότισσες. Μέχρι πρότινος δικαιούχοι, ήταν μόνον οι συνταξιούχοι.

Στα πρότυπα του προγράμματος που ακολουθήθηκε στη Β. Εύβοια και στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, θα λειτουργήσει το πρόγραμμα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού στην Περιφερειακή ενότητα του Έβρου.

Περισσότερες μέρες, μηδενική συμμετοχή για τους ωφελούμενους για να στηριχθεί η περιοχή.

Ειδικότερα όσοι επιλέξουν την περιοχή του Έβρου θα έχουν δυνατότητα διακοπών μεγαλύτερης διάρκειας, έως και 11 ημέρες (10 διανυκτερεύσεις).

Για τον ‘Εβρο θα ισχύσει επιδότηση του πλήρους κόστους διαμονής με μηδενική συμμετοχή των ωφελούμενων όπως ίσχυε πέρυσι για τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Τα προγράμματα για το 2024

Κοινωνικός Τουρισμός – 50.000 Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα παρέχει διακοπές 6 ημερών (5 διανυκτερεύσεις) σε 50.000 δικαιούχους. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 10 Ιουλίου 2024 έως τις 30 Μαΐου 2025. Για πρώτη φορά το πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των δικαιούχων και όχι μόνο των συνταξιούχων.

Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, τη Βόρεια Εύβοια και των νησιών των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ισχύουν αναλυτικά τα εξής:

- Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων τους σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννα, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου δικαιούνται διακοπές μέχρι έντεκα (11) ημέρες, δηλαδή για δέκα (10) διανυκτερεύσεις.

- Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού που θα επιλέξουν προορισμούς στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στα νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση διαμονής.

Εκδρομές 4 ημερών για 12.500 δικαιούχους

Αφορά σε εκδρομές τεσσάρων (4) ημερών για 12.500 δικαιούχους και πάντα με συμβεβλημένα τουριστικά γραφεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος αυτού από τις 10 Ιουλίου 2024 έως τις 30 Μαΐου 2025.

- Παιδικές κατασκηνώσεις 16 μέρες διακοπές για 1500 παιδιά

Αφορά σε πρόγραμμα διάρκειας 16 ημερών για 1.500 παιδιά δικαιούχων της Αγροτικής Εστίας.

Στο επιδοτούμενο κατασκηνωτικό πρόγραμμα και στην περίπτωση που γίνει κλήρωση εάν προκύψει μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων εξαιρούνται της κλήρωσης και συμμετέχουν κατά προτεραιότητα παιδιά με αναπηρία άνω του 50%.

Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ισχύει από: 22-6-2024 έως: α) 31-08-2024 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από την κατασκήνωση) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) 10-9-2024 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από την κατασκήνωση) για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Απευθύνεται σε

– παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023,

– τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους ή επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας από τον e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Ως ημέρα συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2024, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

Χρηματικό βοήθημα από 1000- έως 700 ευρώ σε 5.000 τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.000 πολύτεκνες που θα λάβουν βοήθημα 1.000 ευρώ και 4.000 τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες που θα λάβουν βοήθημα 700 ευρώ.

Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά μητέρες με 3 ή 4 τέκνα με άγαμα και άνεργα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο εφόσον συνεχίζουν στη μέση εκπαίδευση ή το 24ο εφόσον σπουδάζουν σε Ίδρυμα Ανωτάτης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΕΚ), ή να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Δωρεάν βιβλία σε 130 χιλιάδες δικαιούχους

Παρέχονται βιβλία της επιλογής τους συνολικής αξίας 20 ευρώ για κάθε δικαιούχο και 30 ευρώ για κάθε παιδί δικαιούχου, από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους σε όλη τη χώρα.

Η ισχύς του συγκεκριμένου προγράμματος είναι από τις 10 Ιουλίου 2024 έως τις 30 Μαΐου 2025.

Δωρεάν εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις σε 32.500 δικαιούχους

Το πρόγραμμα αφορά σε 32.500 δικαιούχους για θεατρικές παραστάσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 10 Ιουλίου 2024 έως τις 30 Μαΐου 2025. Για κάθε δελτίο η επιχείρηση επιδοτείται με ποσό μέχρι 15 ευρώ για την Κεντρική Σκηνή και με ποσό μέχρι 12 ευρώ για την Παιδική Σκηνή.

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει τον αριθμό των αιτήσεων που προβλέπεται στα Προγράμματα ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ, ακολουθεί κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία. Η κατανομή των δικαιούχων γίνεται αναλογικά σε όλους τους νομούς, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) ή μέσω των ΚΕΠ.

Πηγή: skai.gr

