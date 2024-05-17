Σε συνολική ποινή φυλάκισης 32 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης 67χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 32χρονο γιο του, ύστερα από οικογενειακό επεισόδιο, τον Απρίλιο του 2020, στο οικογενειακό σπίτι όπου διέμεναν, στην Πυλαία.

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία με δόλο, την οποία τέλεσε εν βρασμώ ψυχικής ορμής, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (όπως πρωτοδίκως), ενώ του αναγνώρισε συνολικά τρία ελαφρυντικά- τον πρότερο σύννομο βίο, την ειλικρινή μεταμέλεια και τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 6 ετών (με αναγνώριση ενός μόνο ελαφρυντικού) αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος ενόψει της δίκης στο Εφετείο (είχε προφυλακιστεί μετά την απολογία του στον ανακριτή).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το 32χρονο θύμα αντιμετώπιζε ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα και νοσηλεύτηκε παλιότερα σε δομή, ενώ έκανε χρήση ουσιών.

Συγγενικά πρόσωπα κατέθεσαν ότι ζούσαν σε καθεστώς φόβου εξαιτίας των συχνών εντάσεων που δημιουργούσε. Την επίμαχη μέρα που έγινε η δολοφονία, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ο θανών χτύπησε αρχικά τη μητέρα του, η οποία έντρομη κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο τον 67χρονο σύζυγό της, ζητώντας του να επιστρέψει από το κτήμα όπου βρισκόταν.

Όταν ο κατηγορούμενος έφτασε στην αυλή του σπιτιού ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση με τον γιο του, με συνέπεια να δεχθεί κι αυτός χτυπήματα και να πέσει στο έδαφος. Γείτονας που είχε σπεύσει στο σημείο προσπάθησε να εκτονώσει την κατάσταση, με τον 67χρονο όμως να μπαίνει στο σπίτι, αρπάζοντας την καραμπίνα του, με την οποία πυροβόλησε συνολικά έξι φορές από μικρή απόσταση τον γιο του. Μία από τις σφαίρες πέτυχε τον 32χρονο στο πίσω μέρος της κεφαλής του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Στην απολογία του, ο 67χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, ενώ αναφέρθηκε στα χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε ο γιος του και τις «φασαρίες» που προκαλούσε. «Φοβόμουν και γι' αυτό κοιμόμουν σε ένα δωμάτιο δίπλα από το σπίτι», ανέφερε και περιγράφοντας τα όσα προηγήθηκαν του φονικού επεισοδίου είπε ότι τον είχε καλέσει η σύζυγός του λέγοντας του: «έλα, θα με σκοτώσει».

Επικαλούμενος κενά μνήμης, απολογήθηκε πως δεν κατάλαβε ότι σκότωσε τον γιο του, τονίζοντας πως εάν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω δεν θα ενεργούσε έτσι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.