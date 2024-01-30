Αγρότες: Μπλόκα στη Γαλλία γύρω από το Παρίσι - Αποκλείουν τα μεγαλύτερα λιμάνια στο Βέλγιο

Οι Γάλλοι αγρότες άρχισαν σήμερα τη δεύτερη ημέρα αποκλεισμού οδικών αξόνων γύρω από το Παρίσι και αλλού στη χώρα εντείνοντας την πίεση επί της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν η οποία υπόσχεται «νέα μέτρα» για να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα κοινωνική ανάφλεξη.

Στο γειτονικό Βέλγιο επίσης, Βέλγοι αγρότες εξοργισμένοι από τα αυξανόμενα κόστη και αντιδρώντας στις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εισαγωγές φτηνών τροφίμων σχεδιάζουν να μπλοκάρουν από σήμερα την πρόσβαση στο βελγικό λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων του Ζεεμπρίγκε, ανέφερε η οικονομική εφημερίδα De Tijd.

Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν να εμποδίσουν την πρόσβαση σ' αυτό το λιμάνι της Βόρειας Θάλασσας, το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, από τις 15:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται τους οργανωτές της κινητοποίησης και την αστυνομία και προσθέτει ότι ο αποκλεισμός μπορεί να διαρκέσει μέχρι αύριο, Τετάρτη, το βράδυ.

Βέλγοι αγρότες διέκοψαν επίσης την κυκλοφορία σήμερα το πρωί κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία στον αυτοκινητόδρομο E19, ενώ κομβόι από τρακτέρ κατευθύνεται προς το λιμάνι της Αμβέρσας, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTBF.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κροο πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με αγροτικές ενώσεις.

Στη Γαλλία, οι αγρότες έχουν αποκλείσει από χθες, Δευτέρα, οκτώ οδικούς άξονες γύρω από την πρωτεύουσα, παρακολουθούμενοι από τις δυνάμεις της τάξης που έχουν κινητοποιηθεί μαζικά. Ζητούν, όπως και αλλού στην Ευρώπη, βελτίωση του εισοδήματός τους και μερικοί απ' αυτούς, λιγότερες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο, παρά τις συνδικαλιστικές απειλές η προαναγγελθείσα «πολιορκία» του Παρισιού δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, καθώς τα αεροδρόμια δεν έχουν αποκλεισθεί ούτε και η χονδρική αγορά φρέσκων προϊόντων του Rungis, η μεγαλύτερη του κόσμου, που τροφοδοτεί την περιφέρεια του Παρισιού.

Ένα κομβόι από περίπου 200 τρακτέρ, το οποίο αναχώρησε από τη νότια Γαλλία, πήρε ωστόσο σήμερα το πρωί το δρόμο προς αυτή την αγορά, στην οποία αναμένεται να φθάσει το απόγευμα.

Συνολικά πάνω από το ένα τέταρτο των νομών της Γαλλίας (30) πλήττονται απ' αυτή την κινητοποίηση οργής του αγροτικού κόσμου, που απειλεί να εξελιχθεί σε νέα κοινωνική κρίση έπειτα από τη μεγάλη κινητοποίηση κατά της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.