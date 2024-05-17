Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας νοσηλεύεται μητέρα από την ευρύτερη περιοχή η οποία λίγες ημέρες πριν γέννησε ένα υγιέστατο αγόρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, λίγα 24ώρα μετά τον τοκετό η 34χρονη μητέρα, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με εγκεφαλική αιμορραγία.
Πηγή: skai.gr
