Εγκεφαλική αιμορραγία υπέστη 34χρονη μετά τη γέννα - Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Η 34χρονη υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία λίγες ημέρες αφότου έφερε στον κόσμο το μωρό της 

εντατική

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας νοσηλεύεται μητέρα από την ευρύτερη περιοχή η οποία λίγες ημέρες πριν γέννησε ένα υγιέστατο αγόρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, λίγα 24ώρα μετά τον τοκετό η 34χρονη μητέρα, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με εγκεφαλική αιμορραγία.

Πηγή: skai.gr

